"Почту разносит". Голубь катался на трамвае в Одессе и насмешил украинцев (видео)
В сети гадают, куда ехала птица
В Одессе голубь катался на крыше трамвая. Смешного пассажира без билета сняли на видео.
В одном из местных Telegram-каналов опубликовали забавное видео. Голубь устроился на крыше трамвая, пока тот остановился на остановке. Когда началось движение, птица не взлетела, а похала "с ветерком".
В сети смеются над забавным моментом. Предполагают, что голубь развозил почту, или что птица уже немолодая, чтобы летать. Вот некоторые из комментариев:
- По делам уехал
- Почту разносит
- Немолодой поди уже
- Голубиный трамвай
В города переселяются дикие лесные голуби
В большие города все чаще стали переселяться дикие лесные голуби. Они приспосабливаются к новым условиям бетонных джунглей и некоторые даже перестают мигрировать из-за ненадобности. Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.
Птицы адаптировались к новому ландшафту, зданиям, людям, новым источникам пищи (например, мусор). Кроме того, в городах давно обитают другие виды голубей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, правда ли, что голуби вытесняют из городов воробьев. Существует мнение, что конкуренцию пернатым составляют голуби, буквально не оставляющие воробьям шанс прокормиться.