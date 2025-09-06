Укр

"Почту разносит". Голубь катался на трамвае в Одессе и насмешил украинцев (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Автор
Голубь придумал более простой способ передвижения, чем летать Новость обновлена 06 сентября 2025, 09:46
Голубь придумал более простой способ передвижения, чем летать. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети гадают, куда ехала птица

В Одессе голубь катался на крыше трамвая. Смешного пассажира без билета сняли на видео.

В одном из местных Telegram-каналов опубликовали забавное видео. Голубь устроился на крыше трамвая, пока тот остановился на остановке. Когда началось движение, птица не взлетела, а похала "с ветерком".

В сети смеются над забавным моментом. Предполагают, что голубь развозил почту, или что птица уже немолодая, чтобы летать. Вот некоторые из комментариев:

  • По делам уехал
  • Почту разносит
  • Немолодой поди уже
  • Голубиный трамвай

В города переселяются дикие лесные голуби

В большие города все чаще стали переселяться дикие лесные голуби. Они приспосабливаются к новым условиям бетонных джунглей и некоторые даже перестают мигрировать из-за ненадобности. Об этом "Телеграфу" рассказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

Птицы адаптировались к новому ландшафту, зданиям, людям, новым источникам пищи (например, мусор). Кроме того, в городах давно обитают другие виды голубей.

