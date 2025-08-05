Голуби — враги воробьев? Эксперт рассказал, что может влиять на популяцию птиц в Украине

Еще несколько десятков лет назад этих птиц было гораздо больше

В городах Украины все реже можно встретить воробьев. Существует мнение, что конкуренцию пернатым составляют голуби, которые буквально не оставляют шанса воробьям на пропитание. Однако это больше похоже на миф, а вот реальные причины популяции этих птиц в Украине совсем иные.

Об этом "Телеграфу" сказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

По его словам, проблемы конкуренции между двумя видами птиц вряд ли существуют на самом деле.

"Я не думаю, что такая проблема реально есть. Но я хочу обратить внимание на то, что лет 20-30-40 назад было очень много людей, которые кормили птиц. Я имею в виду зерном, хлебом и т.д. Были отдельные площадки (для кормления птиц, — Ред.) в парках. Сейчас этого нет", — пояснив Костюшин.

Орнитолог отметил, что сейчас уже нет того количества кормящих голубей и воробьев людей. Поэтому "кормовая база сократилась". Однако эксперт не считает, что воробьи вовсе исчезли из городов.

Почему воробьев стало меньше. Фото: Pixabay

"Я думаю, что проблема воробьев – это надуманная штука. Они действительно бросаются людям в глаза каждый день. Немного их стало меньше", — подытожил Костюшин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в лесах вокруг Киева живет редкая птица, которая водится в Африке и Азии. Василий Костюшин отметил, что одной из главных проблем украинских биологов является то, что в стране не ведется даже учет редких животных.