Раньше они в городах не жили. Эксперт рассказал, какие виды диких голубей стали городскими (фото)

Когда начали формироваться крупные города, животные и птицы стали приспосабливаться к этим новым условиям

В большие города все чаще стали перемещаться дикие лесные голуби. Они приспосабливаются к новым условиям бетонных джунглей и некоторые из них даже перестают мигрировать за ненадобностью.

Об этом "Телеграфу" сказал орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

По его словам, это явление нельзя назвать миграцией птиц. Они просто стали приспосабливаться к большим городам.

"Это не совсем миграция. Миграция – это сезонное перемещение весной или зимой, и птицы перемещаются с севера на юг и наоборот. Но когда начали формироваться крупные города, а это уже давно, животные и птицы стали приспосабливаться к этим новым условиям", — пояснил орнитолог.

Он добавил, что птицы стали адаптироваться к новому ландшафту, зданиям, людям, новым источникам пищи (например, мусорки). Некоторые даже перестали мигрировать.

"Некоторые перешли в города и сформировали отдельные урбанизированные популяции. Обитающие в городе группировки размножаются и даже перестают влетать на зиму, потому что корм есть, нет причины улетать. Так случилось с голубями", — говорит собеседник.

Тут же он подчеркнул, что речь не идет о городских голубях. Есть еще и другие голуби, например, кольчатая горлица. Она "пришла" к нам примерно 50-60 лет назад с юга, да, начала распространяться и сейчас это уже достаточно обычный вид в наших городах.

Кольчатая горлица. Фото: Википедия

Также Костюшин говорил про такого дикого лесного голубя как вяхирь. У него, как говорит эксперт, давно есть оседлые популяции в городах западной Европы. Такого вида птиц там очень много.

Вяхирь. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Василий Костюшин рассказал, являются ли голуби врагами воробьев и почему этих крошечных птиц стало в разы меньше.