Коридор затмений и "кровавое" полнолуние 7 сентября: что категорически нельзя делать в этот день

В ночь с 7 на 8 сентября 2025 года украинцы будут иметь возможность наблюдать редкое астрономическое явление — полное лунное затмение, совпадающее с сентябрьским "кровавым" полнолунием. Это явление будет особенно заметным из-за красного оттенка Луны, возникающего вследствие прохождения ее через тень Земли.

Лунное затмение открывает "коридор затмений" во второй половине 2025 года, и состоится оно в воскресенье в знаке Рыб — знака иллюзий, подсознания и кармических уроков, сообщает украинский астролог Инна Фальковская. Уже 21 сентября его сменит частичное солнечное затмение.

По словам эксперта, главная задача 7 сентября — снять розовые очки и взглянуть на себя, на окружающую среду без украшений и иллюзий. Фальковская рассказала, что нельзя делать в этот период, чтобы не привлечь в жизнь новые проблемы и неурядицы.

Лунное затмение 7 сентября: что нельзя делать

Начинать новые проекты

Делать большие покупки

Брать кредиты, вкладывать деньги в сомнительные проекты

Игнорировать свою интуицию и подсказки Вселенной

Игнорировать сигналы организма: боли, недомогание

Конфликтовать и ссориться

Злоупотреблять алкоголем и тяжелой пищей

Путешествовать

Затмение – не время бояться перемен. Это момент перезагрузки, когда Вселенная шепчет: отпусти то, что тянуло тебя ко дну, двигайся к свету! астролог Инна Фальковская

Когда и где наблюдать

Пик полного лунного затмения произойдет в 21:10 по киевскому времени, а его полная фаза будет длиться 82 минуты — это самое длинное затмение с ноября 2022 года. Наблюдать его смогут жители большинства частей мира, включая Украину, Европу, Азию, Африку, Австралию и обе Америки. В Украине самые лучшие условия для наблюдения будут на западе и юге страны.

