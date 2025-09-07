Если сделаете это сегодня 7 сентября - будете долго жить со слезами и неприятностями
-
-
Узнайте, почему сегодня нельзя считать деньги и брать подарки
В это воскресенье верующие православной и греко-католической церкви в Украине отмечают сразу несколько церковных праздников. Согласно новоюлианскому календарю, на 7 сентября приходится предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также вспоминают мученика Созонта Помпеольского, преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского и Переяславского чудотворца.
В этот день начинали подготовку к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 8 сентября (21 сентября по старому стилю): наводили порядок в доме, готовили угощения и звали гостей на праздничное застолье.
Что нельзя делать 7 сентября
- Считать свои доходы и запасы – можно остаться ни с чем.
- Принимать подарки от незнакомых людей — к сплетням.
- Давать или брать взаймы деньги и хлеб — к неприятностям.
Народные приметы 7 сентября
- Высокий полет птиц — признак теплой зимы.
- Белые облака, плывущие по небу, — к плохой погоде.
- Черные тучи – к дождю.
- Отсутствие облаков на небе — на ветреную и морозную зиму.
У кого именины 7 сентября
В этот день именины празднуют Петр, Степан, Андрей, Евгений, Михаил, Иван и Григорий.
Праздники и события 7 сентября
- День предпринимателя в Украине
- День военной разведки в Украине
- День киберспорта в Украине
- Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for Blue Skies) (International Day of Clean Air for Blue Skies)
- Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшена (World Duchenne Awareness Day)
- Всемирный день уничтожения военной игрушки
- День памяти Google (Google Commemoration Day)
Напомним, что в первом месяце осени много государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных в сентябре 2025 года.