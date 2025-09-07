Если сделаете это сегодня 7 сентября - будете долго жить со слезами и неприятностями

Узнайте, почему сегодня нельзя считать деньги и брать подарки

В это воскресенье верующие православной и греко-католической церкви в Украине отмечают сразу несколько церковных праздников. Согласно новоюлианскому календарю, на 7 сентября приходится предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, а также вспоминают мученика Созонта Помпеольского, преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского и Переяславского чудотворца.

В этот день начинали подготовку к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 8 сентября (21 сентября по старому стилю): наводили порядок в доме, готовили угощения и звали гостей на праздничное застолье.

Что нельзя делать 7 сентября

Считать свои доходы и запасы – можно остаться ни с чем.

Принимать подарки от незнакомых людей — к сплетням.

Давать или брать взаймы деньги и хлеб — к неприятностям.

Народные приметы 7 сентября

Высокий полет птиц — признак теплой зимы.

Фото: freepik

Белые облака, плывущие по небу, — к плохой погоде.

Черные тучи – к дождю.

Отсутствие облаков на небе — на ветреную и морозную зиму.

У кого именины 7 сентября

В этот день именины празднуют Петр, Степан, Андрей, Евгений, Михаил, Иван и Григорий.

Праздники и события 7 сентября

День предпринимателя в Украине

День военной разведки в Украине

День киберспорта в Украине

Международный день чистого воздуха для голубого неба (International Day of Clean Air for Blue Skies) (International Day of Clean Air for Blue Skies)

Всемирный день осведомленности о миодистрофии Дюшена (World Duchenne Awareness Day)

Всемирный день уничтожения военной игрушки

День памяти Google (Google Commemoration Day)

