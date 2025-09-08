Это готовилось в каждом доме: от какого забытого блюда могло хрустеть на зубах

Иногда в нем попадались кусочки хрящей

В СССР было много популярных блюд, которые готовили во многих семьях, как вот жареные яйца с колбасой или макароны по-флотски. На их приготовление не требовалось много времени.

Макароны по-флотски готовились преимущественно из обычных макарон и мяса — либо консервированного, либо фарша. Это блюдо было достаточно калорийным. Некоторые могли есть его даже с хлебом, как вспоминает "Телеграф".

Популярное блюдо в советские времена — макароны по-флотски

Итак, рецепт был такой — макароны отваривали до готовности, а мясо обжаривали или тушили. Затем все смешивали, иногда добавляли лук и специи. Еще могли положить уже готовую тушенку или обжаренную кубиками колбаску.

В макароны могли добавлять не мясо, а жареную колбасу.

Однако не всем это блюдо нравилось. Советские консервы того времени часто содержали хрящи и лишний жир, что делало блюдо менее аппетитным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что без этого блюда не обходилось ни одно застолье в советское время. Эту сытную намазку часто ставили на стол вместе со свежим хлебом. Если это был обычный обед, то сверху на намазку могли еще мазать майонез, чтобы было сытнее и вкуснее.