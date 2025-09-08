Магазины точно этим манипулируют: на какие ценники лучше вообще не заглядываться

Магазины могут часто делать акции, которые будут не выгодными

Магазины часто прибегают к обману, чтобы приумножить свою прибыль, как вот несоответствие между тем, что написано на ценнике на полке, и суммой, которую говорят уже на кассе. Еще одним из таких способов являются специальные акции, которые, на первый взгляд, выглядят выгодными.

Например, предложения типа "1+1 равно 3" или скидки на вторую единицу товара часто привлекают внимание, но на практике выгода не всегда является реальной. Об этом пишет "Телеграф".

Нередко магазины сначала повышают цены на товары, а затем объявляют "акцию". Из-за этого покупатель платит фактически ту же сумму, которую бы заплатил без скидки, или даже больше.

Акции в магазинах

Подобные практики вводят в заблуждение и создают иллюзию экономии. Стоит проверять обычную цену товара перед акцией и сравнивать ее с ценой во время скидки, чтобы избежать необоснованных переплат.

Напомним, ранее "Телеграф" говорил, что магазины знают не только такие способы обмана и манипуляции. Есть еще одна ловушка, в которую попадают большинство покупателей, причем это их самостоятельное решение.