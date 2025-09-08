Россияне никогда не поймут нюансы: украинское слово из двух букв, которое следует выучить

Это украинское слово имеет разные значения

На западе Украины распространено необычное слово из двух букв, которое имеет множество значений. Это зависит от того, вместе с какими словами его употребляют.

Слово состоит всего из двух букв. Об этом рассказала автор проекта "Давай займемось текстом".

По ее словам, слово "так" во Львове сокращают до "та", а если сказать "та-та", то это означает конечно. "Та" можно не только удвоить, но и утроить – "та-та-та" сообщает о том, что все правильно.

Словосочетание "та ну" по смыслу соответствует фразе "не может быть". А если поменять эти два слова местами, смысл сказанного изменится кардинально – "ну та" означает "полностью согласен".

Также можно сказать "та йой", что означает – оставьте. Выражение "та де" означает нет, но его можно еще усилить, сказав "та яке". Суть последней фразы соответствует словосочетанию "совсем нет".

Кроме того, украинцы иногда говорят "та й таке", что означает так и живем.

Как можно употребить слово та

Стоит отметить, автор проекта утверждает, что так говорят во Львове. Однако в комментариях указали, что те же комбинации слов можно услышать по всей Галичине, в Ивано-Франковске и Тернополе.

Большинство этих выражений редакция "Телеграфа" слышала как в центре, так и на востоке Украины, при чем от местных жителей.

