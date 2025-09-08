Вдали от людей и нужно самому топить: в Карпатах недорого сдают жилье с потрясающими пейзажами

В Карпатах дешево сдается дом

В горах на Львовщине сдается жилье для неприхотливых людей, которые любят природу, тишину и покой. Нужно самим топить дровами, а до ближайшего города 30 км.

Соответствующее объявление появилось на популярном украинском сайте. Владельцы оценили свое бунгало, расположенное в с. Буковинка Турковского района, в одну звезду.

В доме, как отмечается в публикации, 6+ койкомест. Есть двуспальная, односпальная и двухэтажная кровати.

В доме есть кухня, горячая вода и санузел. Имеется электрочайник, холодильник, утюг, плита, пылесос, телевизор со спутниковым телевидением и Wi-Fi.

Судя по фото жилье достаточно скромное, но чистое, а на стене висят оленьи рога. Также на снимке виден камин с поленницей. Это заставляет предположить, что жильцам придется топить дровами самостоятельно.

В доме – родниковая вода, а во дворе есть беседка, люлька, мангал и парковочное место. В объявлении говорится, что место довольно малолюдное, хотя на расстоянии до 500 м расположены супермаркет, остановка транспорта и горнолыжные трассы.

Из окна видны горы Пикуй и Магуру. Также отмечается, что возможны конные прогулки, сауна и частичное питание.

Хотя в объявлении указана цена 300 грн, но отдельно отмечается, что она договорная. Приезжать можно с детьми и животными, а также арендовать дом для вечеринки.

Дом в Карпатах

Беседка во дворе

Кухня

Спальня с камином

Спальня с оленьими рогами на стене

Спальня в двухъярусной кроватью

Спальня с оленьими рогами на стене

Санузел с душевой кабиной

Горный пейзаж в Карпатах

Горный пейзаж в Карпатах

Горный пейзаж в Карпатах

