Редкого гостя из Африки увидели в Украине: он имеет длинный клюв (фото)

В Днепропетровской области увидели птицу из Красной книги

На Криворожье зафиксировали появление редкой птицы, занесенной в Красную книгу Украины. Обычно он живет на севере и западе нашей страны.

Речь идет о великом веретеннике — перелетном обитателе влажных лугов и пойм. Как написали в публикации на Facebook, появление веретенника в степной местности Днепропетровщины стало неожиданностью для специалистов.

Что известно об этой птице

Большой веретенник имеет стройное тело с длинными ногами и характерным длинным прямым клювом, который помогает доставать пищу из почвы. Его оперение пестрое: сочетание серых, рыжих черных и белых оттенков делает птицу незаметной в высокой траве.

Как выглядит птица

Питается веретенник преимущественно насекомыми, червями и мелкими моллюсками. Во время миграции может питаться семенами. Интересно, что эта птица перелетная и способна преодолевать большие расстояния — в частности зимовать в Африке или Южной Азии.

