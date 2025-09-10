Укр

Кажется, что вышла недавно, а прошло уже 20 лет: какая песня была самой популярной в 2005 году (видео)

Галина Струс
Гвен Стефани стала популярна как сольная певица после релиза этого трека Новость обновлена 10 сентября 2025, 16:15
Гвен Стефани стала популярна как сольная певица после релиза этого трека. Фото Телеграф, Getty Images

Эта композиция после релиза еще долго была на слуху

Некоторые песни даже спустя десятки лет после релиза остаются популярными и актуальными. При этом, не всегда важно знать текст и перевод, иногда достаточно просто мелодики и звучания. Одной из таких песен, которая, кажется, вышли совсем недавно, является композиция Гвен Стефани Hollaback Girl.

"Телеграф" расскажет, что известно о треке, который вышел 20 лет назад, но остается на слуху и сейчас.

Гвен Стефани — Hollaback Girl

Молодая американская певица Гвен Стефани презентовала песню Hollaback Girl в марте 2005 года. Композиция вошла в дебютный сольный альбом исполнительницы "Love. Angel. Music. Baby" и стала самым узнаваемым ее хитом. Как говорили музыкальные критики и обозреватели в то время, этот трек стал символическим переходом Гвен Стефани от рок-стиля группы No Doubt, в котором она пела, к поп- и хип-хоп соло-экспериментам.

Гвен Стефани
Так сейчас выглядит Гвен Стефани. Фото: Getty Images

Песня Hollaback Girl быстро завоевала любовь публики и стала одним из самых успешных треков 2005 года. В США она возглавила Billboard Hot 100 на четыре недели, также лидировала в музыкальных чартах Европы, Австралии, Канады и других стран.

Клип на песню Hollaback Girl вышел 21 марта 2005 года. В нем Гвен Стефани предстала в образе энергичной чирлидерши, она ездит на кабриолете, прерывает футбольный матч, громит супермаркет и танцует с марширующим оркестром. Выглядит это очень стильно и молодежно.

Гвен Стефани в молодости
Гвен Стефани в молодости. Фото: Getty Images

К слову, песню Hollaback Girl много и критиковали, называя ее слишком раздражающей и бесячей. И это неудивительно, ведь в 2005 году она звучала едва ли не из каждого утюга. Согласитесь, эта песня звучала и в вашей голове, причем не только в 2005 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об одной из самых культовых песен 2000-х. Под нее танцевали брейк и напевали "рака мака фо".

