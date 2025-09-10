Кажется, что вышла недавно, а прошло уже 20 лет: какая песня была самой популярной в 2005 году (видео)

Эта композиция после релиза еще долго была на слуху

Некоторые песни даже спустя десятки лет после релиза остаются популярными и актуальными. При этом, не всегда важно знать текст и перевод, иногда достаточно просто мелодики и звучания. Одной из таких песен, которая, кажется, вышли совсем недавно, является композиция Гвен Стефани Hollaback Girl.

"Телеграф" расскажет, что известно о треке, который вышел 20 лет назад, но остается на слуху и сейчас.

Гвен Стефани — Hollaback Girl

Молодая американская певица Гвен Стефани презентовала песню Hollaback Girl в марте 2005 года. Композиция вошла в дебютный сольный альбом исполнительницы "Love. Angel. Music. Baby" и стала самым узнаваемым ее хитом. Как говорили музыкальные критики и обозреватели в то время, этот трек стал символическим переходом Гвен Стефани от рок-стиля группы No Doubt, в котором она пела, к поп- и хип-хоп соло-экспериментам.

Так сейчас выглядит Гвен Стефани. Фото: Getty Images

Песня Hollaback Girl быстро завоевала любовь публики и стала одним из самых успешных треков 2005 года. В США она возглавила Billboard Hot 100 на четыре недели, также лидировала в музыкальных чартах Европы, Австралии, Канады и других стран.

Клип на песню Hollaback Girl вышел 21 марта 2005 года. В нем Гвен Стефани предстала в образе энергичной чирлидерши, она ездит на кабриолете, прерывает футбольный матч, громит супермаркет и танцует с марширующим оркестром. Выглядит это очень стильно и молодежно.

Гвен Стефани в молодости. Фото: Getty Images

К слову, песню Hollaback Girl много и критиковали, называя ее слишком раздражающей и бесячей. И это неудивительно, ведь в 2005 году она звучала едва ли не из каждого утюга. Согласитесь, эта песня звучала и в вашей голове, причем не только в 2005 году.

