Был саундтреком лета миллионов: какая песня была самой популярной в 2015 году и ее помнят до сих пор

Этот трек порвал все чарты 10 лет назад

В 2015 году мировая музыка получила свой саундтрек летом. Эта песня звучала отовсюду: в маршрутках, кафе, на дискотеках, в телешоу и даже в компьютерных играх. Для миллионов слушателей в мире и Украине трек стал символом года, и именно с ним ассоциируются воспоминания того года.

Речь идет о песне "Can’t Feel My Face" исполнителя The Weeknd. Она была на позиции №1 трижды, и оставалась в топ-10 более 19 недель.

Журнал Rolling Stone назвал ее лучшей песней 2015 года. Трек также получил номинацию на Grammy в категориях "Запись года" и "Лучшее поп-сольное исполнение".

Трек "Can’t Feel My Face" исполнителя The Weeknd

Саунд песни создали продюсеры Max Martin и Ali Payami и он был вдохновлен музыкой Майкла Джексона. Бит в сочетании ретро-фанка быстро стал настоящим хитом. Он звучал везде, включая телесериалы Empire, Being Mary Jane. Также трек появился в играх Madden NFL 16 и Just Dance 2017 года.

В клипе артист выступает в клубе. Сначала зал безразличен, но постепенно воспламеняется энергией. Впоследствии певец вспыхивает в огне, продолжая петь, а публика танцует. Клип набрал на YouTube 1,4 млрд просмотров. Это видео закрепило за треком образ "горячей" песни лета.

"Can’t Feel My Face" – это не просто трек, это настоящий феномен 2015 года. Он сделал The Weeknd главной звездой. В Украине композиция получила громкое звучание на радио, в чартах и становилась одной из наиболее часто прослушиваемых летом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня 2008 года стала настоящим прорывом. Она остается одной из самых популярных в мире.