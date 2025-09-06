Остается одной из самых популярных в мире: какая песня 2008 года стала настоящим прорывом (видео)

Этот трек часто используют в фильмах и различных шоу

Музыка является важной частью жизни, потому что она вдохновляет, помогает переживать эмоции и способна делать каждый день ярче. Некоторые хиты становятся классикой и не теряют популярности сквозь годы. Среди них можно выделить песню "In da Club" рэпера 50 Cent, а также "Poker Face" певицы Lady Gaga, которая "взрывала" танцполы в 2008 году и сейчас.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о песне и какими достижениями она может похвастаться. Именно трек "Poker Face" помог Lady Gaga закрепить за собой статус мировой поп-звезды.

Какая песня стала самой популярной в 2008 году

Песня "Poker Face" — один из самых известных и успешных хитов певицы, выпущенный в 2008 году с ее дебютного альбома "The Fame". Трек лидировал в чартах более 20 стран, включая Великобританию, Канаду, США, Австралию. Две недели "Poker Face" держался на вершине Billboard Hot 100 и стал одним из самых продаваемых цифровых синглов года.

Более того, песня Lady Gaga была номинирована в нескольких номинациях на премии "Грэмми" и получила награду как "Лучшая танцевальная композиция".

Запоминающийся электропоп-звук с фирменным "мум-мум-мум" мотивом в припеве быстро завоевал популярность. В ее тексте с помощью двусмысленных выражений обыгрывается тема родственности секса и азартной игры.

Песню много раз использовали в фильмах, сериалах, развлекательных и танцевальных шоу.

Спустя 17 лет трек "Poker Face" не потерял своей актуальности и продолжает вдохновлять молодых артистов на каверы и ремиксы. Также песня часто используется в TikTok. Именно сочетание музыки, визуального образа и влияния на интернет-культуру сделало песню символом эпохи 2000-х.

Ранее "Телеграф" рассказывал о треке, который миллионы людей слушают и поныне. Его выпустили в 1993 году.