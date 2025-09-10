Даже спустя 20 лет ее помнят и поют: какая украинская песня продолжает объединять слушателей (видео)

Эта украинская песня была написана всего за 15 минут

Многие песни спустя десятилетия потеряли свою актуальность, но в этот список точно не входит украинский трек "Вона" группы "Плач Єремії" и трогательная песня Юлии Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш". Ее слова и мелодию помнят до сих пор миллионы слушателей.

Какая украинская песня была популярной в 2005 году

В начале 2000-х годов появилось множество красивых украинских песен, которые стали культовыми. И заслуженное место в этом списке занимает композиция Юлии Рай под названием "Двічі в одну річку не ввійдеш". Она вышла в 2005 году и быстро завоевала любовь слушателей.

Этот трек звучал везде: на вечеринках, дискотеках, музыкальных каналах, на радиостанциях. Песня стала своеобразным саундтреком целого поколения и даже по сей день не потеряла своей магии. В 2025 году певица вместе с музыкальным проектом KOLABA вдохнула в "Річку" новую жизнь.

Юлия Рай рассказала, что написала эту лирическую композицию в 16 лет, поскольку переживала эмоции от неразделенной любви. На написание текста у нее ушло всего 15 минут.

Юлия Рай написала песню "Двічі в одну річку не ввійдеш" за 15 минут

Это трек стал настоящим гимном для многих девушек с разбитыми сердцами, ведь в нем они находили утешение.

Известно, что в 2016 году певица Юлия Думанская записала свою кавер-версию на песню "Двічі в одну річку не ввійдеш" и сняла клип. Но Юлия Рай отметила, что разрешение на исполнение композиции не давала, только постфактум был подписан договор, чтобы узаконить ее использование.

А в 2021 году песню в эфире реалити-шоу CHUANG исполнил украинский артист Андрей Шамраев вместе с китайским исполнителем Чжоу Шэньем.

