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Автопарк "примадонны": на чем ездила Алла Пугачева во времена СССР и сколько стоит самое дорогое ее авто

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Автор
Авто Аллы Пугачевой
Авто Аллы Пугачевой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Какие автомобили выбирает Алла Пугачева

Алла Пугачева — легенда эстрады, в этом году отметившея 75-летие, чье имя стало синонимом таланта и стиля. За долгие годы карьеры певица не только покорила музыкальные вершины, но и собрала впечатляющую коллекцию автомобилей.

От ретро-моделей до современных шедевров инженерного искусства — каждое авто в ее гараже уникален и обладает собственной историей. Поговаривали, что в свое время некоторые из них могли стоит до полмиллиона долларов.

ВАЗ-2103

Первым автомобилем в коллекции Пугачевой стал ВАЗ-2103, купленный за 5000 советских рублей. За такую сумму в 70-х можно было приобрести кооперативную "однушку" в Москве.

Mercedes-Benz 230

В 1986 году Алла приобрела Mercedes-Benz 230 1979 года выпуска. В Советском Союзе заграничные автомобили могли приобрести только высокопоставленные лица, родственники и знакомые партийной элиты, а также очень известные личности.

Лимузин Mercedes-Benz S600

Одним из самых роскошных автомобилей в коллекции является лимузин Mercedes-Benz S600 2002 года. Mercedes-Benz S600 2002 года — это роскошный седан, который представляет собой флагманскую модель в линейке S-Class.

Rolls-Royce Phantom

Алла Пугачева владеет двумя автомобилями Rolls-Royce Phantom, которые стали визитной карточкой ее коллекции. Эти роскошные автомобили не только подчеркивают статус, но и обеспечивают комфорт во время поездок на важные мероприятия.

Maybach 62

Еще одним впечатляющим автомобилем стал Maybach 62 2010 года. Это флагманская модель бренда Maybach до его слияния с Mercedes-Benz. Длина автомобиля составляла более 6 м, что делало его одним из самых длинных серийных седанов в мире. Автомобиль отличался высочайшим уровнем комфорта и роскоши, предлагая множество эксклюзивных опций для пассажиров.

Hummer H3

Алла Пугачева любила отдыхать на белом Hummer H3 с розовым интерьером. Этот внедорожник построен на платформе GMC Canyon и оснащен 5.3-литровым двигателем. Кузов и салон специально разработаны для лимузина, который вмещает до 14 человек и оборудован двумя люками, баром и двумя плазменными экранами. Производство этой модели было прекращено в 2010 году.

Bentley Arnage

Это подарок от тогда еще друга и поклонника Аллы, Максима Галкина. Полноразмерный роскошный седан, который производился компанией Bentley Motors с 1998 по 2010 год. Arnage оснащен 6.75-литровым V8 двигателем с двумя турбокомпрессорами, который может разгоняться до 100 км/ч менее чем за 6 секунд и достигает максимальной скорости около 270 км/ч.

Bentley Continental Flying Spur

Еще одна роскошная модель в гараже певицы. Изначально модель называлась Continental Flying Spur и стала популярной благодаря своему сочетанию роскоши, производительности и элегантного дизайна. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за менее чем 5 секунд и достигает максимальной скорости около 320 км/ч.

Mercedes-Benz GL 500

Это роскошный внедорожник, который входит в состав GL-Class, выпускался с 2006 по 2012 год. Это авто сочетает в себе мощность, комфорт и передовые технологии. При внушительных габаритах, он может разгоняться до 100 км/ч всего за 6.5 секунд.

Audi TT

Этот элегантный и спортивный автомобиль отличается стильным дизайном и динамичной производительностью. У модели в кузове родстер очень компактные размеры, что делает ее маневренной и удобной для городских условий.

AUDI Wanderer

Раритетный автомобиль, который ценится коллекционерами. Производство этой модели среднего класса началось в 1937 году. Кабриолет был выпущен ограниченной серией в 300 экземпляров. Автомобиль имеет двухдверный кузов и рассчитан на четырех пассажиров. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем, максимальная мощность которого составляет 42 лошадиные силы.

Автомобильная коллекция Аллы Пугачевой не только впечатляет своим разнообразием, но и служит ярким отражением ее многолетнего статуса в мире шоу-бизнеса. Эти автомобили, от классических моделей до современных роскошных машин, демонстрируют безупречный вкус и стремление к совершенству.

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