В Украине живет редкий хищник: таких в природе почти не бывает (видео)

В Экопарке Фельдмана живет редкая дикая кошка – черный леопард

В мире дикой природы попадаются уникальные животные, которые благодаря своему необычному виду вызывают особый интерес. Один из таких редких обитателей живет в Фельдман Экопарк — черный леопард, которого часто называют пантерой.

Сотрудники Экопарка поделились видео, где рассказывают, что среди вольеров обитает один уникальный вид леопардов. Имя этого хищника — Нуар и он индийский черный леопард, которого еще называют пантерой . Его особенность в том, что он полностью чёрный, но в природе таких леопардов не существует.

Поясним, что темная окраска – это проявление меланизма, генетической особенности, когда у шерсти животного избыток черного пигмента. Черными могут быть только представители рода Panthera — леопарды и ягуары.

Для справки

Несмотря на полностью черный окрас, на шерсти пантеры все равно можно разглядеть пятна — они заметны под солнечными лучами или на фото со вспышкой. Животное выглядит стройным, гибким и чрезвычайно грациозным.

Почему у леопардов бывает черная шерсть

Черные леопарды наиболее часто встречаются в тропических и субтропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в некоторых регионах Африки.

Они выбирают местность с густыми зарослями, где темная окраска помогает оставаться незаметными во время охоты.

Ареал происхождения пантер

Рацион пантеры достаточно разнообразен:

средние копытные (олени, антилопы);

обезьяны;

дикие кабаны;

более мелкие животные, птицы, иногда рыба.

Пантера — хищник-одиночка, охотящийся преимущественно ночью, используя острое зрение, слух и невероятную ловкость.

