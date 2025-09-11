В Украине живет редкий хищник: таких в природе почти не бывает (видео)
-
-
В Экопарке Фельдмана живет редкая дикая кошка – черный леопард
В мире дикой природы попадаются уникальные животные, которые благодаря своему необычному виду вызывают особый интерес. Один из таких редких обитателей живет в Фельдман Экопарк — черный леопард, которого часто называют пантерой.
Сотрудники Экопарка поделились видео, где рассказывают, что среди вольеров обитает один уникальный вид леопардов. Имя этого хищника — Нуар и он индийский черный леопард, которого еще называют пантерой. Его особенность в том, что он полностью чёрный, но в природе таких леопардов не существует.
Поясним, что темная окраска – это проявление меланизма, генетической особенности, когда у шерсти животного избыток черного пигмента. Черными могут быть только представители рода Panthera — леопарды и ягуары.
Для справки
Несмотря на полностью черный окрас, на шерсти пантеры все равно можно разглядеть пятна — они заметны под солнечными лучами или на фото со вспышкой. Животное выглядит стройным, гибким и чрезвычайно грациозным.
Черные леопарды наиболее часто встречаются в тропических и субтропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в некоторых регионах Африки.
Они выбирают местность с густыми зарослями, где темная окраска помогает оставаться незаметными во время охоты.
Рацион пантеры достаточно разнообразен:
- средние копытные (олени, антилопы);
- обезьяны;
- дикие кабаны;
- более мелкие животные, птицы, иногда рыба.
Пантера — хищник-одиночка, охотящийся преимущественно ночью, используя острое зрение, слух и невероятную ловкость.
