Никогда не делайте это с морковью, чтобы не испортить. Как правильно хранить овощи

Овощ требует тщательной подготовки к зиме

После сбора урожая морковь нуждается в особом подходе к хранению, чтобы оставаться свежей в течение длительного периода. Как это правильно?

"Телеграф" расскажет, где и в каких условиях хранить овощ, чтобы он не испортился во время зимы. Ключевыми условиями для успешного хранения являются стабильная низкая температура от нуля до четырех градусов Цельсия, высокая влажность воздуха на уровне девяносто-девяносто пять процентов, отсутствие прямого света и обеспечения надлежащей вентиляции.

Правильная подготовка — залог успеха

Подготовка корнеплодов к хранению начинается с правильной обработки после уборки. Морковь не следует мыть перед закладкой на хранение.

Ботву необходимо аккуратно обрезать, оставив небольшой хвостик длиной примерно в один сантиметр, но важно не повредить самую кожуру корнеплода.

Как подготовить морковь к хранению

Проверенные способы хранения от наших бабушек

Самым распространенным методом является использование песка или опилок, когда на дно деревянного ящика насыпают слой песка толщиной примерно пять сантиметров, затем разлагают морковь таким образом, чтобы отдельные корнеплоды не касались друг друга, и снова пересыпали песком или опилками. Верхний слой песка следует слегка увлажнить для поддержания требуемой влажности.

Хранение моркови в песке с опилками

Природные консерванты — мох и шелуха

Альтернативным вариантом является использование мха или шелухи чеснока или лука, обладающих природными консервирующими свойствами. Мох создает идеальную среду для хранения благодаря своим гигроскопическим свойствам, а чесночная и луковая шелуха выделяют фитонциды, которые предотвращают развитие гнилостных процессов.

Важно помнить, что морковь нельзя хранить рядом с яблоками, поскольку эти фрукты выделяют этилен — газ, значительно ускоряющий процессы порчи корнеплодов.

