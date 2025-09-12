Был изготовлен почти 100 лет назад: украинец нашел в земле значок времен начала СССР (фото)

Подобные артефакты привлекают внимание ценителей старины

Сокровища или другие интересные из СССР иногда могут разворачивать целые страницы истории. Так, украинец Петр Москалец натолкнулся на необычный значок во время поисков старинных предметов.

Такой пост опубликовали в сообществе "Копачи Украины в поисках сокровищ". На лицевой стороне знака видны два человека, сидящие рядом и, похоже, занятые чтением или обучением.

Над ними расположен большой круглый элемент, а в нижней части значка нанесена надпись "Фонд им. Ильича", свидетельствующая о его принадлежности к советскому ведомству.

Обратная сторона украшена креплением в виде винта, что позволяет фиксировать значок на одежде. Петр Москалец отметил, что готов предоставить дополнительные фото и информацию заинтересованным, приглашая коллекционеров и историков к обсуждению.

В комментариях пользователь отметил, что это – значок "Общество друзей детей Украинской ССР, "Фонд им. Ильича"", изготовленный в 1920-30-х годах. В составе — серебро/бронза и эмаль.

Подобные находки помогают открыть неизвестные страницы истории и сохранять память о прошлом.

