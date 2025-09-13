Без этого можете выбросить свои яблоки: как правильно хранить урожай

Несоблюдение этих правил уничтожит урожай

С наступлением осени хозяева активно готовятся к зиме, а одной из главных задач становится правильное хранение яблок. Ведь даже самые вкусные и сочные плоды могут быстро портиться, если не соблюдать простые правила.

"Телеграф" рассказывает основные советы для удачной зимовки.

Чтобы яблоки оставались свежими в течение нескольких месяцев, самое важное – подобрать правильное место для хранения. Идеальной будет прохладная и темная комната или погреб с температурой около +4°C и высокой влажностью – примерно 90%. Такие условия замедляют процессы созревания и сохраняют сочность фруктов. Перед тем как положить яблоки на хранение, их не следует мыть: вода смывает естественный защитный слой плода, что делает его более уязвимым к болезням и гниению.

Хранение яблок зимой

Не менее важна сортировка фруктов. Зимние позднеспелые сорта подходят лучше всего, потому что они способны пролежать до 7 месяцев без потери вкуса. Все поврежденные или с пятнами яблоки необходимо отсеять, поскольку быстро портятся и могут заразить соседние плоды. Также следует разделять разные сорта, чтобы избежать смешивания вкусов и ускоренного созревания.

Для сохранения яблок используют разные методы. Самый популярный — обертывание каждого плода в бумагу или газету, поглощающую излишнюю влагу и защищающую от ударов. Плоды можно также раскладывать в деревянные ящики или картонные коробки плодоножками вверх, заполняя пустоты сухим песком или опилками. Некоторые хозяева используют полиэтиленовые пакеты с вентиляционными отверстиями, укладывая в них несколько килограммов фруктов.

Яблоки в зимний сезон следует сортировать

При хранении следует контролировать не только условия, но и сами плоды. Регулярно проверяйте яблоки и сразу удаляйте испорченные, чтобы предотвратить распространение гниения на другие. Важно также, чтобы яблоки не хранились рядом с овощами.

