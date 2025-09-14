Этой собаке нужно много пространства и активности: какая порода подойдет не для всех (фото)

Ирландский волкодав является самой большой собакой в мире, поэтому ему не комфортно будет жить в маленькой квартире или доме

Каждая порода собак имеет свои особенности – кто-то может быть очень энергичным и требует много внимания. А вот некоторые могут быть просто слишком большими для квартиры или даже дома.

Среди таких будет ирландский волкодав, который считается одной из самых больших пород собак в мире. Из-за своих размеров, большой энергичности и специфического ухода, он не всегда подходит для домашнего содержания.

Тело ирландского волкодава

Взрослый ирландский волкодав может достигать 80-90 см в холке и весить 50-70 кг, что требует много пространства и физической активности. С ними нужно ежедневно длительно прогуливаться и по возможности бегать на большой территории. Без достаточного движения они грустят или становятся деструктивными.

Ирландский волкодав может вырастать до 90 сантиметров

Порода также подвержена серьезным проблемам со здоровьем, а продолжительность жизни составляет всего 6-8 лет. Кроме того, ирландский волкодав нуждается в опытном кинологе для правильного воспитания и социализации, особенно если в доме хозяина есть маленькие животные.

Хотя эти собаки известны своим дружелюбным характером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дома лучше не содержать хаски.