Укр

Этой собаке нужно много пространства и активности: какая порода подойдет не для всех (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Собаки Новость обновлена 14 сентября 2025, 13:34
Собаки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ирландский волкодав является самой большой собакой в мире, поэтому ему не комфортно будет жить в маленькой квартире или доме

Каждая порода собак имеет свои особенности – кто-то может быть очень энергичным и требует много внимания. А вот некоторые могут быть просто слишком большими для квартиры или даже дома.

Среди таких будет ирландский волкодав, который считается одной из самых больших пород собак в мире. Из-за своих размеров, большой энергичности и специфического ухода, он не всегда подходит для домашнего содержания.

Взрослый ирландский волкодав
Тело ирландского волкодава

Взрослый ирландский волкодав может достигать 80-90 см в холке и весить 50-70 кг, что требует много пространства и физической активности. С ними нужно ежедневно длительно прогуливаться и по возможности бегать на большой территории. Без достаточного движения они грустят или становятся деструктивными.

Как выглядит взрослый ирландский волкодав
Ирландский волкодав может вырастать до 90 сантиметров

Порода также подвержена серьезным проблемам со здоровьем, а продолжительность жизни составляет всего 6-8 лет. Кроме того, ирландский волкодав нуждается в опытном кинологе для правильного воспитания и социализации, особенно если в доме хозяина есть маленькие животные.

Хотя эти собаки известны своим дружелюбным характером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дома лучше не содержать хаски.

Теги:
#Собаки #Волкодавы #Порода