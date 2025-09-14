Здесь живут высокомерные люди? В Украине есть два села со смешными названиями
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1033
Здесь живут высокомерные?
В Украине можно найти множество населенных пунктов с необычными и курьезными названиями, которые вызывают улыбку и любопытство у путешественников и местных жителей. Одним из таких маленькое село Пыхтии в Хмельницком районе Хмельницкой области.
"Телеграф" рассказывает в деталях о нем.
Несмотря на скромные размеры и малое количество населения — всего 182 жителя, оно имеет свою историю и современный административный статус.
Пыхтии входит в состав Староконстантиновской городской общины Хмельницкого района. До 2020 года органом местного самоуправления был Березненский сельский совет, однако после административной реформы село было присоединено к обществу и новому району. Исторически Пихтии уже в ноябре 1917 года, согласно Третьему Универсалу Украинской Центральной Рады, вошло в состав Украинской Народной Республики, что придает ему особую историческую ценность.
Несмотря на скромную численность, село привлекает тех, кто интересуется историей жизнью украинских сел.
Интересно, что в Украине существует еще один населенный пункт с подобным названием – Пыхи в Яворивском районе Львовской области. Он находится вблизи границы с Польшей.
Население в этом населенном пункте насчитывает всего 12 человек. Органом местного самоуправления для него Мостиский городской совет.
То ли в этих селах живут особенно высокомерные люди, то ли просто названия остались такими от истории — точно неизвестно, но оба Пыхтии и Пыхи привлекают внимание своей необычностью.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине нашли село, которое идеально описывает нашу жизнь сейчас. Речь идет о Песце, который находится в Хмельницкой области. Песцов в этих краях никогда не водилось, однако это животное стало символом не только в названии, но и на гербе села.