Гора валентинок, шоколад и сердечки. Такой День влюбленных в школе вспоминают все с улыбкой

Такие валентинки в школе присылали не только между учениками

День всех влюбленных – особенный праздник для каждого человека. Даже в школе он проходил в великолепной атмосфере.

В начале 2000-х ученики готовились к нему заранее: вырезали сердечки из цветной бумаги, украшали блестками или наклейками, или покупали готовые открытки с пожеланиями.

В школе стоял специальный ящик для валентинок. Утром школьники приносили туда свои открытки, часто анонимные, исполненные искренних признаний или дружеских поздравлений. В конце учебного дня очередной учащийся забирал этот ящик и относил к классу, где все адресаты получали свои "знаки внимания".

Кроме открыток дети приносили и небольшие подарки: шоколад, конфеты, маленькие сувениры, а иногда даже цветы. Это делало праздник еще более ярким и волнующим.

Такие валентинки присылали не только одноклассникам. Иногда в конверте открытка доставалась и любимому учителю. Атмосфера была теплой и праздничной, а ожидание получить хотя бы одну маленькую валентинку превращалось в настоящую интригу для каждого школьника.

Хотя прошло уже много лет, для многих эти "почтовые ящики любви" остались одним из самых приятных воспоминаний школьных времен.

