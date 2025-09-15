Полакомьтесь арбузом даже на Новый год: как правильно сохранить урожай

Мякоть будет сладкой и свежей, если избегать теплых помещений

Сезон арбузов уже почти заканчивается, но этой ягодой можно наслаждаться не только летом и осенью. Если правильно его приготовить, плод останется свежим даже через несколько месяцев после сбора урожая.

"Телеграф" поведает, как его хранить при низкой температуре.

Самый распространенный способ – заворачивать арбузы в старые тряпки во избежание царапин и пересыхания кожуры. Далее плоды складывают в прохладном сухом помещении, а сверху покрывают теплыми вещами – старыми одеялами или свитерами. Такой "слой" защищает от резких перепадов температуры.

Другие способы также сохраняют сладкую мякоть:

• В ящиках с опилками – арбузы не соприкасаются друг с другом.

• В глиняных ямах или погребах – естественная прохлада и стабильная влажность замедляют порчу.

• В песке или соломе – плоды обкладывают сухим материалом, чтобы минимизировать контакт с воздухом.

Хранение арбузов

Главное правило – выбирать только целые, без трещин и повреждений арбузы. Тогда они могут пролежать с осени до середины зимы. Кроме того, следует избегать теплых помещений, ведь арбуз может испортиться и стать кислым.

И если все сделать правильно – в новогоднюю ночь можно нарезать сочную душистую ягоду на ломтики и вспомнить вкус лета.

