Наркотики, одяг зі свастикою та військова служба: яким був в юності принц Гаррі

Принц Гаррі служив в Афганістані

Сьогодні, 15 вересня, 41-й день народження відзначає син короля Чарльза ІІІ та покійної Діани Спенсер — принц Гаррі. Нещодавно він приїжджав в Україну, аби підтримати поранених військових. Герцог Сассекський зараз живе разом з дружиною Меган Маркл та двома дітьми у США. Водночас він мав цікаве минуле.

"Телеграф" розкаже, яким був Гаррі в юності, чим тоді займався та що відомо про цей період його життя.

Принц Гаррі в юності

Гаррі народився у 1984 році в лікарні Святої Мері в Паддінгтоні, розташованій у центральному районі Лондона. Його мати, принцеса Діана, хотіла, аби син навчався у школі, а не ізольовано від інших дітей. Гаррі відвідував приватний садок, а потім школу Ветербі в Лондоні. Невдовзі принц перейшов до школи Ладгров у Беркширі, де навчався його брат Вільям.

Діана Спенсер з Чарльзом ІІІ і новонародженим Гаррі, фото Getty Images

Гаррі у дитинстві, фото Getty Images

У 1997 році принцеса Діана загинула в автокатастрофі у Парижі, коли Гаррі було лише 12 років. Тоді принц разом з братом Вільямом йшов за труною матері. У 17 років Гаррі мав репутацію у медіа "шаленої дитини". Тоді він вживав різні види наркотиків і алкоголь, про що згодом писав у своїх мемуарах.

Похорон принцеси Діани, фото Getty Images

У 1998 році принц вступив до Ітонського коледжу, який закінчив з низькою оцінкою з географії. Під час академічної відпустки Гаррі поїхав до Австралії, а потім — до Африки, де зняв документальний фільм The Forgotten Kingdom: Prince Harry in Lesotho. У ньому йдеться про складне життя сиріт Лесото — держави у Південній Африці. Тоді Гаррі разом із братом короля Лесото Летсія III — принцом Сеісо — заснував благодійну організацію Seeiso Bereng Seeiso.

Принц Гаррі у 1998 році, фото Getty Images

Принц Гаррі в юності, фото Getty Images

У 2005 році принц прийшов на вечірку в формі Африканського корпусу Вермахту зі свастикою на рукаві. Згодом він перепросив за це. Гаррі навчався у Королівській військовій академії в Сандгерсті та здобув військове звання корнет.

Принц Гаррі одягав сорочку зі свастикою, Getty Images

Принц Гаррі під час військового параду, фото Getty Images

У 2007 році принца планували скерувати на службу в Ірак, але відправили в Афганістан. У 2007-2008 роках він служив авіаційним навідником у провінції Гільменд. У своїх мемуарах Гаррі розповідав, що під час військової служби вбив 25 талібів в Афганістані.

Принц Гаррі проходив військову службу, фото Getty Images

У 2016 році принц почав зустрічатися з американською актрисою і моделлю Меган Маркл. Через 2 роки вони одружилися, попри неоднозначне ставлення до Маркл у королівській родині. У 2020 році Гаррі та Меган вирішили відмовитися від виконання королівських обов'язків. Вони втратили титули, фінансування, охорону і переїхали спочатку до Канади, а потім до США. Вони виховують сина Арчі та доньку Лілібет.

Принц Гаррі та Меган Маркл, фото Getty Images

Принц Гаррі зараз

У 2021 році Гаррі отримав одну з керівних посад в американському стартапі BetterUp, який підтримує розвиток штучного інтелекту та коучинг. У 2023 році Гаррі написав книгу мемуарів "Запасний", яку видав разом з журналістом Джоном Мерінгером.

Принц Гаррі у 2021 році, фото Getty Images

У квітні 2025 року принц відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових у Львові. Тоді він зустрівся з 10-річним хлопчиком, мати якого загинула під час удару російськими окупантами по Вінниці.

Принц Гаррі у Львові у реабілітаційному центрі, фото Andrey Stavnitser

У вересні 2025 року принц приїхав до Києва, де відвідав музей історії України. Там він мав зустріч з українськими ветеранами та шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, який подарував йому баночку борщу.

Принц Гаррі у Києві, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, який вплив Гаррі має на політиків за кордоном. Також пояснили, що міг означати його приїзд в Україну.