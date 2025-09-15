Такие бутерброды с икрой были почти в каждой квартире и напоминали об отдыхе в Крыму (фото)

Для многих украинских семей такая вещь стала символом летнего отпуска и приятных воспоминаний о море

Бутерброд с икрой – магнит, который был безумно популярен в начале 2000-х годов. Эта вещь была настоящим хитом в украинских домах.

"Телеграф" расскажет, как он выглядел. А также, где его чаще всего продавали.

Реалистичная имитация бутерброда с красной и черной икрой настолько искусно выполнена, что частенько вводила в заблуждение даже самых бдительных гостей.

Магнит в виде бутерброда с икрой

Эти сувениры массово продавались на всех популярных курортах – от крымских пляжей до одесских набережных и побережья Азовского моря. Для многих украинских семей такой магнит стал символом летнего отпуска и приятных воспоминаний о море.

Интересно, что этот обычный сувенир стал подлинным культурным парадоксом. Практически в каждой квартире на холодильнике красовался такой деликатесный бутерброд. Гости, впервые попадавшие в дом, часто пытались "отведать" аппетитный с виду бутерброд, что вызвало искренний смех хозяев.

Сегодня, глядя на этот магнит, многие с ностальгией вспоминают те беззаботные времена, когда такие мелочи доставляли настоящую радость.

