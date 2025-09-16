Укр

Стоит ли бояться и убивать "малярийного комара". Реальные факты об устрашающем насекомом

Елена Руденко
Питается кровью и может заразить малярией? Что известно о долгоножке, которую все боятся

Часто совсем безвредных насекомых, а иногда даже полезных, из-за нехватки информации боятся и уничтожают. Именно такова судьба типулы, которую называют "малярийный комар", и пытаются убить.

Типулы, которых из-за их длинного и тонкого туловища и очень длинных ног, еще называют долгоножками, часто встречаются в Украине. Иногда, в поисках влаги, прохлады или укрытия, они залетают в дома, особенно по вечерам, на свет из окон.

Обычно люди пугаются, думая, что "комар" укусит их своим длинным жалом, и пытаются убить типулу. Существует "страшилка", которую украинцы слышат с детства, что этот комар якобы переносит тяжелое инфекционное заболевание — малярию. Однако это совершенно не соответствует действительности — типула не кусает ни людей, ни животных.

В отличие от комаров, долгоножки не питаются кровью и не переносят никаких заболеваний. Их ротовой аппарат способен только втыгивать нектар или другие жидкости растительного происхождения.

Типула играет немаловажную роль в экосистеме

Личинки типул помогают разлагать растительные остатки и являются важной частью пищевой цепи для птиц и других животных. Взрослые особи живут недолго, от нескольких дней до нескольких недель, и их главная задача – размножение. Типулы могут пугать размерами и длинным жалом, но они не только не представляют никакой угрозы, но и приносят пользу.

