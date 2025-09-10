Похожа на маленького питона. В Украине водится насекомое, которое поражает своим видом

На территории Украины обнаружили необычную личинку насекомого, поражающую своей способностью имитировать внешность опасной рептилии

Гусеница необычной окраски была замечена в Украине. Она сидела в листьях почти незаметной, а ее расцветка похожа на змею.

Соответствующие фото появились в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". Женщина показала фото гусеницы.

В комментариях ей ответили, что это псевдогусеница польщика Tenthredo vespa.

Что интересно, гусеница своим внешним видом напоминает маленького питона. Ее тело покрыто светло-серыми и коричневыми пятнами, создающими узор, чрезвычайно похож на змею.

Tenthredo vespa – это вид польщиков из семьи настоящих польщиков (Tenthredinidae). Несмотря на название "псевдогусениц", это действительно личинка польщика, а не бабочки. Пильщики принадлежат к перепончатокрылым насекомым, как пчелы и осы.

Эта необычная личинка имеет несколько интересных особенностей. Светло-серое тело с темно-коричневыми пятнами имитирует змею, пугающую потенциальных хищников. Это яркий пример мимикрии в природе.

Когда ей грозит опасность, псевдогусеница может принимать еще более напоминающие змею позы — поднимать переднюю часть тела и расширять ее, или скручиваться в клубок.

Встречается в Европе, в том числе и в Украине. Питается листьями разных растений, преимущественно березы. Взрослые личинки достигают 2-3 см в длину.

