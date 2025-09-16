Рус

Чи варто боятися та вбивати "малярійного комара". Реальні факти про страхітливу комаху

Харчується кров'ю та може заразити малярією? Що відомо про довгоніжку, яку всі бояться

Часто зовсім нешкідливих комах, а іноді навіть корисних, через нестачу інформації бояться та знищують. Саме така доля у типули, яку називають "малярійний комар", та намагаються вбити.

Типули, яких через їхні довгий і тонкий тулуб та дуже довгі ноги, ще називають довгоніжками, часто зустрічаються в Україні. Інколи, в пошуках вологи, прохолоди або укриття, вони залітають в оселі, особливо вечорами, на світло з вікон.

Зазвичай, люди лякаються, думаючи, що "комар" вкусить їх своїм довгим жалом, та намагаються вбити типулу. Існує "лякалка", яку українці чують з дитинства, що цей комар переносить важке інфекційне захворювання — малярію. Проте це абсолютно не відповідає дійсності — типула не кусає ані людей, ані тварин.

На відміну від комарів, довгоніжки не харчуються кров'ю і не переносять жодних хвороб. Їхній ротовий апарат здатний лише всмоктувати нектар або інші рідини рослинного походження.

Типула відіграє важливу роль в екосистемі

Личинки типул допомагають розкладати рослинні залишки та є важливою частиною харчового ланцюга для птахів і інших тварин. Дорослі особини живуть недовго, від кількох днів до кількох тижнів, і їхня головна задача — розмноження. Типули можуть лякати розмірами та довгим жалом, але вони не лише не становлять жодної загрози, але й приносять користь.

