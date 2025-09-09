Еще 20 лет назад были экзотикой в Украине: крупные хищные насекомые "освоили" Чернобыльский заповедник (фото)

Климатические изменения принесли богомолов в Чернобыльскую зону

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали широкое распространение богомола – хищного насекомого, которое раньше жило в Украине преимущественно в южных регионах. Это может свидетельствовать о существенных изменениях в местной фауне и влиянии климатических изменений, которые способствуют постепенному продвижению богомолов в более северные ландшафты, в частности в лесную зону Полесья.

Богомол, несколько десятилетий назад типичный житель только украинских степей и Крыма, теперь смог закрепиться значительно севернее – в зеленых зарослях Полесья. Как отмечают в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, ранее это удивительное насекомое появлялось здесь разве что случайно, принесенное южными ветрами, но теперь оно стало обычным гостем в этих краях.

Особенности богомола: что следует знать

Название насекомого – богомол – происходит из-за уникальной постановки его передних лап, которые в состоянии покоя или охоты сложены, как в молитве. Именно эти лапы с острыми шипами позволяют хищнику мгновенно хватать добычу и удерживать ее крепко. Интересно, что богомол держится на растении двумя парами задних лап, а передние использует для движения, делая свою "походку" несколько неуклюжей и одновременно милой.

Богомол в Чернобыле, фото Ольги Бельской

Чистоплотность и поведение богомола

Чистоплотность богомола поражает даже в мире насекомых. Он часто "моется", тщательно вычесывая лапками "лицо" и очищая свои острые конечности, словно кошка. В покое богомол любит висеть вниз головой, что придает ему еще большую загадочность.

Каннибализм как часть жизни

Необычным и одновременно известным фактом является каннибализм среди богомолов. Самка иногда съедает самого самца во время или после спаривания. Это для нее является важной белковой добавкой, необходимой для созревания яиц. Самец имеет шанс выжить, если самка перед этим хорошо поела, но столкновение с другими самцами тоже часто заканчивается смертью одного из них.

Богомол в Чернобыле, фото Ольги Бельской

Отложение яиц и развитие потомства

Самка откладывает до 300 яиц, защищая их специальной крепкой клейкой оболочкой – оотекой, напоминающей каплю монтажной пены. Она надежно оберегает потомство от непогоды и болезней.

Богомол в Чернобыле, фото Ольги Бельской

Молодые богомолы выходят из яиц уже в конце апреля, а в августе после последней линьки получают крылья, позволяющие летать и преодолевать большие расстояния. Но взрослые особи летают крайне осторожно, особенно днем во избежание птиц – своих главных врагов.

Появление богомола в таком уникальном месте как Чернобыльский заповедник – яркий пример того, что природа может стремительно адаптироваться к новым условиям. Это насекомое не только интересно само по себе, но и демонстрирует, как изменения климата влияют на состав фауны нашей страны, расширяя границы распространения уже общеукраинских видов.

