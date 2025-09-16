"Заглотил по самые гланды": рыбак вытащил трофей на 3 кило (видео)

Рыбаку из Черниговской области повезло с трофеем в виде 3-килограммового судака

На реке Десна в Черниговской области рыбаку удалось поймать трофейную рыбу. Им оказался судак.

На видео пользователя в ТикТок можно увидеть, как мужчина держит, по его словам, 3-килограммового судака. Однако сколько точно весит рыба – неизвестно, потому что взвешивания не видно.

Рыбак рассказывает в подробностях на что ловил и добавляет, что именно сейчас уже сезон, когда судак "просыпается".

Для справки

Судак имеет удлиненное, но сплющенное тело длиной до 1 метра и массой иногда более 10 килограммов. Чешуя мелкая, окраска серебристо-серая с темными поперечными полосами.

Питается судак преимущественно мелкой рыбой, но в начале жизни также зоопланктоном и личинками. Активен преимущественно ночью, охотится в глубинных участках рек и озер.

Эта рыба распространена в пресных водоемах Европы и Азии, в частности в Днепре, Десне, Дунае и многих крупных озерах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что улыбающегося гиганта поймали в Харькове. Он весит аж 26 килограммов. Вытаскивать рыбу из воды пришлось с помощью сачка, ведь она очень тяжелая.