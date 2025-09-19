На Тернопольщине фиксируют нашествие милых, но очень вредных грызунов (фото)

В "Медоборах" полевые мыши не только живут свою лучшую мышиную жизнь, но и не боятся камер

В Тернопольской области на территории заповедника "Медоборы" заметили маленьких грызунов. Полевые мышки попали на фото – выглядят они мило, но приносят немало вреда.

Кадры с мышками в "Медоборах" опубликовали в сети. На фото они живут свою мышиную жизнь – сидят на земле и ветках, что-то ищут. Эти грызуны очень ловкие и хорошо перемещаются по веткам.

Мышки ищут пищу

Греются на солнышке

Дают себя сфотографировать

Залазят на высоту

Эти мелкие грызуны имеют вытянутое тело, большие глаза и уши. У них буровато-рыжий мех сверху, а внизу он светлее. Обитают полевки в лесах, полях и садах.

Несмотря на милую внешность, полевые мыши очень вредны

Эти мелкие грызуны представляют серьезную угрозу не только сельскому хозяйству, но и здоровью людей. Они быстро размножаются и активно уничтожают урожай на полях. Мыши поедают и повреждают зерновые, бобовые и овощные культуры на полях.

Также полевые мыши могут загрязнять запасы зерна в хранилищах, из-за чего оно становится непригодным для потребления. Кроме того, полевки, как и другие грызуны, являются переносчиками опасных заболеваний.

