На Тернопільщині фіксують нашестя милих, але дуже шкідливих гризунів (фото)

У "Медоборах" польові миші не лише живуть своє краще мишаче життя, але й не бояться камер

В Тернопільській області на території заповідника "Медобори" помітили маленьких гризунів. Польові мишки потрапили на фото — виглядають вони мило, але приносять чимало шкоди.

Кадри з мишками у "Медоборах" опублікували у мережі. На фото вони живуть своє мишаче життя — сидять на землі та гілках, щось шукають. Ці гризуни дуже спритні й добре переміщуються по гілках.

Мишки шукають їжу

Гріються на сонечку

Дають себе сфотографувати

Видираються на висоту

Ці дрібні гризуни мають витягнуте тіло, великі очі та вуха. В них буро-руде хутро зверху, а внизу воно світліше. Мешкають польовки у лісах, полях і садах.

Попри милу зовнішність, польові миші дуже шкідливі

Ці дрібні гризуни становлять серйозну загрозу не лише для сільського господарства, але й та здоров'я людей. Вони швидко розмножуються та активно нищать врожай на полях. Миші поїдають і пошкоджують зернові, бобові та овочеві культури на полях.

Також польові миші можуть забруднювати запаси зерна в сховищах, через що воно стає непридатними для споживання. Крім того, польовки, як і інші гризуни, є переносниками небезпечних захворювань.

