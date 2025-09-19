На Тернопільщині фіксують нашестя милих, але дуже шкідливих гризунів (фото)
У "Медоборах" польові миші не лише живуть своє краще мишаче життя, але й не бояться камер
В Тернопільській області на території заповідника "Медобори" помітили маленьких гризунів. Польові мишки потрапили на фото — виглядають вони мило, але приносять чимало шкоди.
Кадри з мишками у "Медоборах" опублікували у мережі. На фото вони живуть своє мишаче життя — сидять на землі та гілках, щось шукають. Ці гризуни дуже спритні й добре переміщуються по гілках.
Ці дрібні гризуни мають витягнуте тіло, великі очі та вуха. В них буро-руде хутро зверху, а внизу воно світліше. Мешкають польовки у лісах, полях і садах.
Попри милу зовнішність, польові миші дуже шкідливі
Ці дрібні гризуни становлять серйозну загрозу не лише для сільського господарства, але й та здоров'я людей. Вони швидко розмножуються та активно нищать врожай на полях. Миші поїдають і пошкоджують зернові, бобові та овочеві культури на полях.
Також польові миші можуть забруднювати запаси зерна в сховищах, через що воно стає непридатними для споживання. Крім того, польовки, як і інші гризуни, є переносниками небезпечних захворювань.
Як розповідав "Телеграф", вчені зробили відкриття, що миші роблять спроби реанімувати своїх непритомних родичів. Їхні дії нагадують ті, що роблять люди під час надання першої допомоги.