Рус

На Тернопільщині фіксують нашестя милих, але дуже шкідливих гризунів (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мишки розплодилися на Тернопільщині
Мишки розплодилися на Тернопільщині. Фото Колаж "Телеграф"

У "Медоборах" польові миші не лише живуть своє краще мишаче життя, але й не бояться камер

В Тернопільській області на території заповідника "Медобори" помітили маленьких гризунів. Польові мишки потрапили на фото — виглядають вони мило, але приносять чимало шкоди.

Кадри з мишками у "Медоборах" опублікували у мережі. На фото вони живуть своє мишаче життя — сидять на землі та гілках, щось шукають. Ці гризуни дуже спритні й добре переміщуються по гілках.

Польові миші на Тернопільщині
Мишки шукають їжу
Польова миша на Тернопільщині
Гріються на сонечку
Польові миші у заповіднику Медобори
Дають себе сфотографувати
Польові миші у Тернопільській області
Видираються на висоту

Ці дрібні гризуни мають витягнуте тіло, великі очі та вуха. В них буро-руде хутро зверху, а внизу воно світліше. Мешкають польовки у лісах, полях і садах.

Попри милу зовнішність, польові миші дуже шкідливі

Ці дрібні гризуни становлять серйозну загрозу не лише для сільського господарства, але й та здоров'я людей. Вони швидко розмножуються та активно нищать врожай на полях. Миші поїдають і пошкоджують зернові, бобові та овочеві культури на полях.

Також польові миші можуть забруднювати запаси зерна в сховищах, через що воно стає непридатними для споживання. Крім того, польовки, як і інші гризуни, є переносниками небезпечних захворювань.

Як розповідав "Телеграф", вчені зробили відкриття, що миші роблять спроби реанімувати своїх непритомних родичів. Їхні дії нагадують ті, що роблять люди під час надання першої допомоги.

Теги:
#Тернопільська область #Гризуни #Миші