Это название Луганска почти забыли: как город назывался изначально и сколько имен сменил

Это один из немногих городов в Украине, несколько раз возвращавшийся к историческому имени

Город Луганск имеет богатую и сложную историю, отражающуюся в ряде его названий на протяжении веков. Основанный в 1756 году на месте поселений Каменный Брид и Вергунка, Луганск прошел через несколько этапов развития и многочисленные переименования, связанные с историческими событиями и политическими переменами.

Исторически Луганск был одним из важных центров угледобычи, металлургии и машиностроения на Донбассе. В течение XX века его развитие было тесно связано с промышленной экспансией региона. Город был богат культурными заведениями, театрами и музеями, хранящими память о техническом прогрессе и истории края.

Как назывался Луганск когда-то

История названий Луганска отражает сложные исторические и политические процессы, которые влияли на город на протяжении более двух веков. Сначала, в середине XVIII века, на территории современного Луганска существовали два небольших поселения — Каменный Брод и Вергунка. Эти поселки были основаны в 1756 году и послужили основой для будущего городского поселения. Впоследствии, в 1882 году, в связи с началом интенсивного развития металлургической промышленности в регионе, сформировался город, который получил название Луганское — по названию реки Лугань, протекавшей поблизости. Это название отражало как географическое положение, так и новый индустриальный статус города.

Улицы Луганска, фото 1930-х годов

В 1935 году Луганское получило новое название – Ворошиловград, в честь Климента Ворошилова, одного из советских военных и политических деятелей того времени. Переименование стало частью более широкой практики в СССР, когда города носили имена тогдашних лидеров или героев революции. Этот период длился до 1958 года, когда после смерти Сталина и частичной десталинизации город вернул свое историческое название — Луганск.

Драматический театр в Луганске, 1950 год

Однако в 1970 году Ворошиловград вернул себе прежнее название, и это было сделано в рамках политики увековечения советских деятелей. Этот период длился до 1990 года, когда, накануне распада СССР и в условиях политических перестроек, город снова получил свое первоначальное название Луганск. Это было важным символом возвращения к историческим корням и национальной идентичности.

Стелла на въезде в город Луганск

Каждое переименование отражало политические изменения и амбиции времени, но город сохранял свое стратегическое значение как важный промышленный центр востока Украины. Сегодня Луганск является символом истории, которая прошла через многочисленные трансформации, но осталась неотделимой частью культурного и экономического наследия региона.

В наши дни Луганск находится в очень сложном положении из-за военной агрессии России. Более 95% территории Луганской области, включая город, остаются под оккупацией с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Возобновление мирной жизни в городе пока невозможно из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры и больших социальных проблем.

