Здесь находился "Одесский Лувр", а теперь стоит сталинка: как выглядел торговый дом Петрококино

Магазин братьев Петрококино называли "Одесским Лувром" за разнообразие и качество товаров

Не все знают, что на месте сталинки на улице Греческой, 26/28 в Одессе когда-то стояло одно из самых красивых зданий города, в котором располагался торговый дом братьев Петрококино. В конце XIX — начале XX века его знал практически каждый одессит. Но во время Второй мировой войны здание было разрушено.

"Телеграф" предлагает узнать, как выглядел легендарный одесский торговый дом Петрококино и что в нем можно было приобрести.

Свою торговую марку братья Петрококино зарегистрировали в Одессе в 1858 году. С тех пор три поколения семьи успешно вели бизнес, специализируясь на продаже заграничных товаров. Руководил бизнесом Евстратий Михайлович Петрококино, который имел значительный опыт в теории и практике торговли, а также профессиональное образование. Позже к нему присоединился брат Дмитрий.

Магазин Петрококино на Греческой открыли в 1896 году

Магазин на улицах Греческой и Ришельевской, построенный по проекту архитектора Александра Бернардацци, Петрококино открыли в 1896 году. Современники называли это здание "Одесским Лувром".

Торговый дом Петрококино поражал ассортиментом

Здесь можно было купить практически любой товар и не беспокоиться о его качестве: от кухонной и столовой посуды до садовых инструментов, от детских игрушек и книг до спортивных товаров, велосипедов и фотоаппаратов. В продаже были и экзотические позиции — гаванские сигары, французская желатина, итальянские и английские спички, китайская мастика для полов. Накануне Рождества здесь проводили выставки, на которых можно было купить праздничные коллекции подарков.

"Одесский Лувр" считался одной из достопримечательностью города

Для удобства клиентов вдоль фасада сделали вырез в тротуаре для подъезда экипажей, а у входа установили навес на чугунных колоннах. Все работы владельцы здания проводили за свой счет, внеся в городскую кассу более тысячи рублей.

У магазина был оборудован удобный подъезд для экипажей

Торговый дом работал и развивался до революции 1917 года, после чего прекратил свою работу. Известно, что члены семьи Петрококино эмигрировали в разные страны Европы и уже там продолжили заниматься торговлей.

В советское время здание занял магазин Торгсина

В советское время в здании торгового дома на Греческой занял магазин Торгсина, а позже там открыли обычный магазин. Во время одного из авианалетов в 1940-е годы здание было разрушено. На его месте в послевоенные годы построили сталинку, которая стоит на этом месте и сегодня.

