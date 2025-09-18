Здесь находился "Одесский Лувр", а теперь стоит сталинка: как выглядел торговый дом Петрококино
Магазин братьев Петрококино называли "Одесским Лувром" за разнообразие и качество товаров
Не все знают, что на месте сталинки на улице Греческой, 26/28 в Одессе когда-то стояло одно из самых красивых зданий города, в котором располагался торговый дом братьев Петрококино. В конце XIX — начале XX века его знал практически каждый одессит. Но во время Второй мировой войны здание было разрушено.
"Телеграф" предлагает узнать, как выглядел легендарный одесский торговый дом Петрококино и что в нем можно было приобрести.
Свою торговую марку братья Петрококино зарегистрировали в Одессе в 1858 году. С тех пор три поколения семьи успешно вели бизнес, специализируясь на продаже заграничных товаров. Руководил бизнесом Евстратий Михайлович Петрококино, который имел значительный опыт в теории и практике торговли, а также профессиональное образование. Позже к нему присоединился брат Дмитрий.
Магазин на улицах Греческой и Ришельевской, построенный по проекту архитектора Александра Бернардацци, Петрококино открыли в 1896 году. Современники называли это здание "Одесским Лувром".
Здесь можно было купить практически любой товар и не беспокоиться о его качестве: от кухонной и столовой посуды до садовых инструментов, от детских игрушек и книг до спортивных товаров, велосипедов и фотоаппаратов. В продаже были и экзотические позиции — гаванские сигары, французская желатина, итальянские и английские спички, китайская мастика для полов. Накануне Рождества здесь проводили выставки, на которых можно было купить праздничные коллекции подарков.
Для удобства клиентов вдоль фасада сделали вырез в тротуаре для подъезда экипажей, а у входа установили навес на чугунных колоннах. Все работы владельцы здания проводили за свой счет, внеся в городскую кассу более тысячи рублей.
Торговый дом работал и развивался до революции 1917 года, после чего прекратил свою работу. Известно, что члены семьи Петрококино эмигрировали в разные страны Европы и уже там продолжили заниматься торговлей.
В советское время в здании торгового дома на Греческой занял магазин Торгсина, а позже там открыли обычный магазин. Во время одного из авианалетов в 1940-е годы здание было разрушено. На его месте в послевоенные годы построили сталинку, которая стоит на этом месте и сегодня.
