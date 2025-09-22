Какие фразы говорят и маньяки, и владельцы кошек? Эта подборка заставит улыбнуться каждому

Эти фразы приобретают совсем другую окраску и звучат довольно двусмысленно

Каждый владелец домашних любимцев знает: когда мы остаемся наедине со своими пушистыми друзьями, наше поведение может стать… несколько необычным. Мы говорим с ними особым голосом, придумываем забавные прозвища и часто ведем целые разговоры, ожидая ответа мурлыкания или лая.

Украинка в ТикТок решила показать, насколько странно могут звучать наши обычные фразы котам, когда их говорит человек. Для более убедительного эффекта девушка использовала маску, что делает ее лицо похожим на лицо лысого мужчины маньяка.

В своем видео блоггерша озвучила типичные фразы, которые обычно адресуются пушистым питомцам:

"Ты такая хорошенькая",

"Мне нравится смотреть, как ты облизываешь себя",

"Ммм, ты так приятно пахнешь",

"Подойди, я хочу, чтобы ты поела из моей руки",

"Не убегай, я просто хочу потрогать твое пузико",

"Я не сделаю тебе больно. Я просто потрогаю тебя",

"Ты живешь здесь? Ты потерялась?",

"Просто хочу, чтобы ты облизала меня? В чем проблема?",

"Не прячься, я все равно тебя найду",

"Я кормлю тебя, почему ты меня не любишь?"

Реакция украинцев

Когда эти, казалось бы, невинные фразы звучат из уст человека, они приобретают совсем другой окрас и звучат довольно двусмысленно. Видео быстро стало вирусным, ведь многие пользователи узнали в этих словах то, что сами говорят своим котам.

Пользователи делятся собственным опытом, как они общаются со своими любимцами.

