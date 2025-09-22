Когда-то здесь гудело чуть ли не все Запорожье: что осталось от известного ресторана (фото)

В заброшенном ресторане "Казачий дозор", что в Запорожье, все напоминало украинское село — глиняная посуда, вышитый текстиль, живая музыка и т.д.

Более 50 лет назад в окрестностях Запорожья открыли ресторан "Казачий дозор" — одно из самых ярких заведений советской эпохи, воспроизводившее атмосферу украинского села.

Когда-то ресторан был одним из самых популярных мест, где была вкусная кухня и живая музыка. Однако вскоре там произошел пожар, поэтому его закрыли, как написали в Акцент.zp.ua.

В марте 1973 года на окраине Запорожья возле развилки Симферопольского шоссе стал работать ресторан "Казачий дозор".

Ресторан "Казачий дозор" стилизовали под украинское село: хаты-мазанки с камышовой крышей, росписи запорожских художников, глиняная посуда и вышитый текстиль создавали атмосферу аутентичности. Официанты работали в вышиванках, а в меню были борщ с пампушками, жаркое, холодец, грибная юшка и шашлык, который особенно любили в летнем дворике.

Заведение имело несколько залов, бар и двор с живой музыкой и зеркальным шаром над танцплощадкой — настоящим символом 70-80-х. Несмотря на удаленное расположение, "Казачий дозор" оставался популярным местом для празднований.

Однако в 1990-х ресторан потерял популярность, а позже там был пожар. Уже 25 лет он стоит посреди кустарников.

