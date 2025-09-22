Там гуляли весілля і любили збиратися студенти: що сталося з легендарним рестораном "Рубін" у Дніпрі та чому він закрився

"Рубін" користувався особливою популярністю серед молоді

У кожному місті є заклади, які навіть через багато років після закриття продовжують жити в пам'яті городян. Вони нагадують про безтурботні студентські вечори, гучні весілля або звичні обіди в колі друзів чи колег. Одним із таких місць у Дніпрі був ресторан "Рубін" — просторий, завжди жвавий, з особливою атмосферою, яку важко забути.

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний дніпровський ресторан "Червоний Корал", а тепер пропонує подивитися, яким був "Рубін".

Ресторан "Рубін" у Дніпрі був побудований і відкрився в середині 1970-х років на вулиці Янгеля (Свободи). Це була двоповерхова будівля площею майже 900 квадратних метрів.

"Рубін" збудували поряд зі сквером та фонтаном. Фото: Володимир Горлов

Крім того, в будівлі розміщувалися будинок побуту, перукарня і відділення пошти. У кількох залах "Рубіна" одночасно могли розміститися понад двісті осіб. Ресторан користувався популярністю і не завжди там можна було знайти вільний столик.

Вдень у "Рубін" приходили обідати співробітники сусідніх установ, а вечорами тут грала жива музика, створюючи настрій для відпочинку. Також там любили відпочивати студенти із сусідніх гуртожитків. У вихідні ресторан перетворювався на справжній центр свят: тут влаштовували весілля, а іноді бувало й так, що в різних залах одночасно гуляли відразу кілька урочистостей. Відвідувачі ресторану згадують, що у 80-ті роки при зарплаті 180–200 рублів у "Рубіні" можна було гідно посидіти на 10 рублів.

Увечері у "Рубіні" виступали місцеві гурти. Фото: dnepr.info

1990-ті роки стали для "Рубіна" переломними. Ресторан поступово втрачав популярність. У житловому масиві, де він знаходився, не вистачало постійних відвідувачів, а ті, хто міг дозволити собі похід до ресторану, частіше обирали заклади в центрі міста. З кожним роком клієнтів ставало все менше, і в підсумку "Рубін" закрився.

На його місці в кінці 1990-х з'явився нічний клуб Molinari. Колишні зали ресторану розділили на кілька танцювальних зон і більярдний зал. Однією з особливостей клубу стала депозитна система оплати: при вході гості вносили суму, яку потім могли використовувати на бар, кухню або розваги. Але до 2010 року Molinari теж припинив роботу.

Клуб Molinari на місці "Рубіна" працював не дуже довго. Фото: topclub.ua, колаж "Телеграф"

Зараз будівля колишнього ресторану "Рубін" порожня і поступово руйнується. Відділення пошти перенесли, продовжує працювати лише перукарня.

Будівля колишнього ресторану "Рубін" руйнується. Фото: Facebook/Паша Аношин

