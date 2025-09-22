Там гуляли весілля і любили збиратися студенти: що сталося з легендарним рестораном "Рубін" у Дніпрі та чому він закрився
"Рубін" користувався особливою популярністю серед молоді
У кожному місті є заклади, які навіть через багато років після закриття продовжують жити в пам'яті городян. Вони нагадують про безтурботні студентські вечори, гучні весілля або звичні обіди в колі друзів чи колег. Одним із таких місць у Дніпрі був ресторан "Рубін" — просторий, завжди жвавий, з особливою атмосферою, яку важко забути.
Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний дніпровський ресторан "Червоний Корал", а тепер пропонує подивитися, яким був "Рубін".
Ресторан "Рубін" у Дніпрі був побудований і відкрився в середині 1970-х років на вулиці Янгеля (Свободи). Це була двоповерхова будівля площею майже 900 квадратних метрів.
Крім того, в будівлі розміщувалися будинок побуту, перукарня і відділення пошти. У кількох залах "Рубіна" одночасно могли розміститися понад двісті осіб. Ресторан користувався популярністю і не завжди там можна було знайти вільний столик.
Вдень у "Рубін" приходили обідати співробітники сусідніх установ, а вечорами тут грала жива музика, створюючи настрій для відпочинку. Також там любили відпочивати студенти із сусідніх гуртожитків. У вихідні ресторан перетворювався на справжній центр свят: тут влаштовували весілля, а іноді бувало й так, що в різних залах одночасно гуляли відразу кілька урочистостей. Відвідувачі ресторану згадують, що у 80-ті роки при зарплаті 180–200 рублів у "Рубіні" можна було гідно посидіти на 10 рублів.
1990-ті роки стали для "Рубіна" переломними. Ресторан поступово втрачав популярність. У житловому масиві, де він знаходився, не вистачало постійних відвідувачів, а ті, хто міг дозволити собі похід до ресторану, частіше обирали заклади в центрі міста. З кожним роком клієнтів ставало все менше, і в підсумку "Рубін" закрився.
На його місці в кінці 1990-х з'явився нічний клуб Molinari. Колишні зали ресторану розділили на кілька танцювальних зон і більярдний зал. Однією з особливостей клубу стала депозитна система оплати: при вході гості вносили суму, яку потім могли використовувати на бар, кухню або розваги. Але до 2010 року Molinari теж припинив роботу.
Зараз будівля колишнього ресторану "Рубін" порожня і поступово руйнується. Відділення пошти перенесли, продовжує працювати лише перукарня.
