Там гуляли весілля і любили збиратися студенти: що сталося з легендарним рестораном "Рубін" у Дніпрі та чому він закрився

Наталя Граковська
Ресторан "Рубін"
Ресторан "Рубін". Фото Фото: Wikimapia, Facebook-спільнота "Мій Дніпро", колаж "Телеграф"

"Рубін" користувався особливою популярністю серед молоді

У кожному місті є заклади, які навіть через багато років після закриття продовжують жити в пам'яті городян. Вони нагадують про безтурботні студентські вечори, гучні весілля або звичні обіди в колі друзів чи колег. Одним із таких місць у Дніпрі був ресторан "Рубін" — просторий, завжди жвавий, з особливою атмосферою, яку важко забути.

Раніше "Телеграф" розповідав про легендарний дніпровський ресторан "Червоний Корал", а тепер пропонує подивитися, яким був "Рубін".

Ресторан "Рубін" у Дніпрі був побудований і відкрився в середині 1970-х років на вулиці Янгеля (Свободи). Це була двоповерхова будівля площею майже 900 квадратних метрів.

Ресторан Рубін у Дніпрі - старі фото
"Рубін" збудували поряд зі сквером та фонтаном. Фото: Володимир Горлов

Крім того, в будівлі розміщувалися будинок побуту, перукарня і відділення пошти. У кількох залах "Рубіна" одночасно могли розміститися понад двісті осіб. Ресторан користувався популярністю і не завжди там можна було знайти вільний столик.

Вдень у "Рубін" приходили обідати співробітники сусідніх установ, а вечорами тут грала жива музика, створюючи настрій для відпочинку. Також там любили відпочивати студенти із сусідніх гуртожитків. У вихідні ресторан перетворювався на справжній центр свят: тут влаштовували весілля, а іноді бувало й так, що в різних залах одночасно гуляли відразу кілька урочистостей. Відвідувачі ресторану згадують, що у 80-ті роки при зарплаті 180–200 рублів у "Рубіні" можна було гідно посидіти на 10 рублів.

Ресторан Рубін усередині — старі фото Дніпра.
Увечері у "Рубіні" виступали місцеві гурти. Фото: dnepr.info

1990-ті роки стали для "Рубіна" переломними. Ресторан поступово втрачав популярність. У житловому масиві, де він знаходився, не вистачало постійних відвідувачів, а ті, хто міг дозволити собі похід до ресторану, частіше обирали заклади в центрі міста. З кожним роком клієнтів ставало все менше, і в підсумку "Рубін" закрився.

На його місці в кінці 1990-х з'явився нічний клуб Molinari. Колишні зали ресторану розділили на кілька танцювальних зон і більярдний зал. Однією з особливостей клубу стала депозитна система оплати: при вході гості вносили суму, яку потім могли використовувати на бар, кухню або розваги. Але до 2010 року Molinari теж припинив роботу.

Клуб Molinari на Янгеля у Дніпрі — фото
Клуб Molinari на місці "Рубіна" працював не дуже довго. Фото: topclub.ua, колаж "Телеграф"

Зараз будівля колишнього ресторану "Рубін" порожня і поступово руйнується. Відділення пошти перенесли, продовжує працювати лише перукарня.

Колишній ресторан Рубін у Дніпрі — як виглядає зараз
Будівля колишнього ресторану "Рубін" руйнується. Фото: Facebook/Паша Аношин

Також пропонуємо дізнатися, який вигляд раніше мав популярний ресторан "Поплавок". Він працює в Дніпрі вже 57 років.

#Дніпро #Ретро #Ресторани #Старі фотографії