Еле удержал улов: рыбак вытащил из воды 30-килограммового монстра (видео)

В селе Уляники выловили зеркального карпа весом почти в 31 кг

Рыбаки продолжают хвастаться своими трофейными уловами. Одному из них сильно повезло, ведь ему на крючок попался зеркальный карп на почти 31 килограмм.

В селе Уляники, что на Киевщине, местный рыбак сделал настоящий улов мечты — ему удалось вытащить зеркального карпа весом в 30,800 килограмм. Мужчина еле поднимает рыбу, чтобы показать ее "во всей красе", как можно увидеть на видео пользователя в ТикТок.

Для справки

Зеркальный карп — это один из разновидностей обычного карпа, который отличается большими чешуйчатыми пластинами, напоминающими зеркала. Его тело массивное и мощное, обычно темно-золотистого или бронзового цвета.

Зеркальные карпы могут достигать впечатляющих размеров: обычно их вес колеблется от 2 до 10 кг, но отдельные особи могут превышать 30 кг, как этот "гигант" из Уляников. Длина взрослой рыбы может достигать более 1 метра.

Эти рыбы широко распространены в стоячих и медленных реках, озерах и прудах по всей Европе и Азии. Они питаются преимущественно растительной пищей — водными растениями, семенами, а также мелкими беспозвоночными.

