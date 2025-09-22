Похожа на гвоздь и маскируется под улитку. Не наступите на эту многоножку в Украине

Они не вредны для человека, но могут выделять неприятный запах

В Краматорском районе заметили удивительную многоножку. Она похожа на гвоздь, а при опасности скручивается в кольцо.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook-сообществе "Насекомые Украины". Автор публикации Тарас Ермашов показал фото и спросил, что это за гусеница.

Донецкая область, Краматорский р-н. Что это за гусеница? Любит асфальт (наверное, лезет греться), сама такого же красивого стально-асфальтового цвета, при опасности сворачивается кольцом. пишет пользователь

На фотографиях видна темно-серая сегментированная многоножка, напоминающая металлический болт или гвоздь. Животное имеет многочисленные короткие ножки по бокам тела и характерные поперечные сегменты. На некоторых снимках многоножка изогнута в кольцо – это ее защитная реакция на опасность. Животное сфотографировали на асфальте и каменистой поверхности, где оно почти сливается с окружающей средой благодаря своей темной окраске.

В комментариях отметили, что это кивсяк — многоножка.

Кивсяк (Diplopoda) – это класс многоножек, отличающихся от других членистоногих тем, что имеют по две пары ножек на каждом сегменте тела. Эти животные питаются преимущественно разлагающей органикой, листьями и растительными остатками, играя важную роль в процессах почвообразования.

При угрозе кивсяки сворачиваются в кольцо или спираль, защищая мягкое брюшко твердыми сегментами спины. Они не вредны для человека и не кусают, хотя некоторые виды могут выделять неприятно пахнущие вещества для защиты. Кивсяки распространены по всему миру и могут достигать разных размеров — от нескольких миллиметров до более 30 сантиметров у тропических видов.

