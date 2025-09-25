Глобальная коммуникационная группа SEC Newgate начала работу в Украине

Запуск SEC Newgate Ukraine открывает доступ украинского бизнеса к глобальным коммуникационным практикам, а международным компани ям – к пониманию украинского рынка

SEC Newgate, одна из ведущих глобальных групп по стратегическим коммуникациям, управлению рисками и адвокации, открыла офис в Киеве и объявила о создании SEC Newgate Ukraine. Этот шаг является частью стратегии расширения бизнеса в Восточной Европе и демонстрирует готовность группы к привлечению иностранных инвестиций и работе с украинским рынком уже сегодня.

SEC Newgate Ukraine станет партнером как для международных компаний, планирующих выход на украинский рынок, так и для украинского бизнеса, расширяющего присутствие за границей. В фокусе – корпоративные коммуникации, кризисный и репутационный менеджмент, GR, B2B-коммуникации и работа со стейкхолдерами, в частности, сопровождение M&A, IPO.

Фиоренцо Тальябуэ (Fiorenzo Tagliabue), генеральный директор группы SEC Newgate: "Мы гордимся тем, что расширяем наше глобальное предложение на Украину. Мы хотим играть активную роль в создании нового будущего мира и процветания для Украины. Мы здесь, чтобы помочь всем компаниям и организациям, которые готовы поддержать усилия по восстановлению Украины и будем предоставлять им консультации мирового уровня по кризисному менеджменту, корпоративным коммуникациям и адвокации. Наши сильные европейские корни побуждают нас к этому новому усилию, чтобы поддержать интеграцию Украины в европейское сообщество".

Артем Биденко, старший советник и член наблюдательного совета SEC Newgate Ukraine: "Украина сейчас – это место возможностей и действий. Международные компании уже нуждаются в поддержке в сфере public affairs, в понимании украинского контекста и в построении отношений со стейкхолдерами. Украинский бизнес также начинает создавать партнерства за рубежом и развивать свое присутствие на международных рынках. Благодаря глобальной экспертизе SEC Newgate и нашему локальному знанию мы создаем платформу, чтобы сделать эти связи мегаэффективными – сегодня и в будущем".

Себастиан Хейновский (Sebastian Hejnowski), глава региона Eastern EMEA в SEC Newgate: "Мы сделали правильный шаг в правильное время, и этот новый этап демонстрирует уверенное расширение, которое мы консолидировали в регионе за последние два года. Я верю, что имеющиеся сильные связи между Киевом и Варшавой сделают этот проект очень успешным".

Запуск SEC Newgate Ukraine открывает доступ украинского бизнеса к глобальным коммуникационным практикам, а международным игрокам – к пониманию украинского рынка, к консалтингу в соответствии с мировыми стандартами качества. Особое внимание будет уделяться отраслям, которые станут драйверами восстановления: агро, ИТ, медтех, оборонные технологии.

Руководителем офиса назначен Андрей Руденко, маркетолог и социолог. Он долгое время возглавлял Индустриальный комитет наружной рекламы, отвечал за коммуникационные проекты в Украине, в частности социальные кампании в сфере идентичности, безопасности и здоровья.

В наблюдательный совет вошел старший советник Артем Биденко – ведущий консультант по government relations в Украине. Он имеет многолетний опыт публичного управления, является экспертом фондов и донорских организаций, председателем Украинской издательской ассоциации и активно продвигает европейскую интеграцию Украины. Является соавтором правительственной концепции продвижения интересов Украины в мире, в рамках которой руководил запуском национального бренда UkraineNOW.

К команде в качестве специального советника также присоединился Сергей Биденко, один из ведущих украинских экспертов по кризисным коммуникациям и репутационному менеджменту, более 25 лет консультирующий украинские и международные компании в управлении рисками и построении доверия.