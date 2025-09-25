Глобальна комунікаційна група SEC Newgate розпочала роботу в Україні

Запуск SEC Newgate Ukraine відкриває доступ українського бізнесу до глобальних комунікаційних практик, а міжнародним компаніям – до розуміння українського ринку

SEC Newgate, одна з провідних глобальних груп зі стратегічних комунікацій, управління ризиками та адвокації, відкрила офіс у Києві та оголосила про створення SEC Newgate Ukraine. Цей крок є частиною стратегії розширення бізнесу у Східній Європі й демонструє готовність групи залучати іноземні інвестиції та працювати з українським ринком вже сьогодні.

SEC Newgate Ukraine стане партнером як для міжнародних компаній, що планують вихід на український ринок, так і для українського бізнесу, який розширює присутність за кордоном. У фокусі – корпоративні комунікації, кризовий та репутаційний менеджмент, GR, B2B-комунікації та робота зі стейкхолдерами, зокрема, супроводження M&A, IPO.

Фіоренцо Тальябуе (Fiorenzo Tagliabue), генеральний директор групи SEC Newgate: "Ми пишаємося тим, що розширюємо нашу глобальну пропозицію на Україну. Ми хочемо відігравати активну роль у створенні нового майбутнього миру та процвітання для України. Ми тут, щоб допомогти всім компаніям і організаціям, які готові підтримати зусилля з відбудови України, і будемо надавати їм консультації світового рівня з кризового менеджменту, корпоративних комунікацій та адвокації. Наші сильні європейські корені спонукають нас до цього нового зусилля, щоб підтримати інтеграцію України в європейську спільноту".

Артем Біденко, старший радник і член наглядової ради SEC Newgate Ukraine: "Україна зараз – це місце можливостей і дій. Міжнародні компанії вже потребують підтримки у сфері public affairs, у розумінні українського контексту та у побудові відносин зі стейкхолдерами. Український бізнес також починає створювати партнерства за кордоном і розвивати свою присутність на міжнародних ринках. Завдяки глобальній експертизі SEC Newgate та нашому локальному знанню ми створюємо платформу, щоб зробити ці зв’язки мегаефективними – сьогодні й у майбутньому".

Себастіан Хейновський (Sebastian Hejnowski), голова регіону Eastern EMEA у SEC Newgate: "Ми зробили правильний крок у правильний час, і цей новий етап демонструє впевнене розширення, яке ми консолідували в регіоні за останні два роки. Я вірю, що наявні сильні зв’язки між Києвом і Варшавою зроблять цей проєкт дуже успішним".

Запуск SEC Newgate Ukraine відкриває доступ українського бізнесу до глобальних комунікаційних практик, а міжнародним гравцям – до розуміння українського ринку, до консалтингу відповідно світових стандартів якості. Особлива увага приділятиметься галузям, що стануть драйверами відбудови: агро, ІТ, медтех, оборонні технології.

Керівником офісу призначено Андрія Руденка, маркетолога і соціолога. Він тривалий час очолював Індустріальний комітет зовнішньої реклами, відповідав за комунікаційні проекти в Україні, зокрема, соціальні кампанії в сфері ідентичності, безпеки та здоров’я.

До наглядової ради увійшов старший радник Артем Біденко – провідний консультант з government relations в Україні. Він має багаторічний досвід у публічному управлінні, є експертом фондів та донорських організацій, головою Української видавничої асоціації та активно просуває європейську інтеграцію України. Є співавтором урядової концепції просування інтересів України у світі, в межах якої керував запуском національного бренду UkraineNOW.

До команди в якості спеціального радника також приєднався Сергій Біденко, один із провідних українських експертів із кризових комунікацій та репутаційного менеджменту, який понад 25 років консультує українські та міжнародні компанії в управлінні ризиками та побудові довіри.