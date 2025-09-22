От этих украинских песен гудело не только село. Под что танцевали на свадьбе в 90-х

Эти песни популярны до сих пор, их включают на свадьбе, когда проходят обряды

Украинская свадьба 90-х была полна не только всеобщих танцев, но и особых, трогательных моментов, сопровождавшихся уникальными обрядами и песнями. Эти три композиции, хотя и не были хитами по радио, стали настоящими символами важнейших свадебных традиций.

"Телеграф" расскажет, как назывались эти песни, от которых гудело не только село, но и ноги.

Песня "Ой не світи, місяченько"

Эта песня создавала идеальную атмосферу для первого танца молодоженов. Ее медленная, лирическая мелодия и нежные слова прощания с девичьей жизнью делали момент чрезвычайно интимным и символическим. Под ее аккорды жених и невеста, держась за руки, словно рассказывали друг другу свою историю любви, а их движения, полные трепета, отражали начало нового общего пути.

Песня "Чоботи"

Обряд мытья ног тещи был одним из самых веселых и колоритных на свадьбе. Его сопровождала песня "Чоботи", которая исполнялась с юмором и иронией. Эта традиция символизировала не только признание зятя как полноправного члена семьи, но и укрепление связей между ним и матерью невесты. Песня заставляла всех смеяться, а обряд превращался в настоящий перформанс

Эту песню до сих пор используют на свадьбах.

Песня "Горіла сосна, палала"

Кульминацией свадьбы был обряд снятия фаты. Именно под эту песню невеста в последний раз танцевала в образе свободной девушки, а затем, под торжественное пение, ей снимали фату, сменяя ее на платок замужней женщины. Песня "Горела сосна, пылала" звучала как прощание с девичеством, а ее слова подчеркивали, что молодая уже не просто подруга, а жена. Этот обряд был полон радости и печали, но он, безусловно, был одним из самых памятных моментов, символизировавших переход в новую жизнь.

