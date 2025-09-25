Укр

Похож на ноутбук и имеет будильник. Это устройство с "нулевых" было мечтой каждого

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Это устройство служило не только для задач Новость обновлена 25 сентября 2025, 14:13
Это устройство служило не только для задач. Фото Коллаж "Телеграф"

Этот необычный гаджет был мечтой каждого школьника и офисного работника в начале нулевых

Калькулятор-трансформер был находкой и роскошью многих украинских семей. В то время, когда не было современных смартфонов, он мог решить математические задачи и стал настоящим хитом в Украине в начале 2000-х годов.

"Телеграф" расскажет, что это за устройство. В чем была особенность.

Что делало его особенным

Калькулятор-трансформер отличался от обычных моделей прежде всего своим механизмом разложения. Достаточно было нажать одну кнопку, и устройство самостоятельно "раскрывалось", превращаясь из компактного блока в полноценный калькулятор с большим экраном и удобной клавиатурой.

Помимо основной функции вычислений этот гаджет имел несколько полезных приложений:

• Встроенный будильник

• Автономное питание от батареек

• Компактный размер в сложенном виде

• Стильный дизайн, поражавший окружающих

Символ эпохи

В начале 2000-х такой калькулятор был не просто инструментом для математических расчетов, а подлинным статусным предметом. Школьники мечтали принести его в класс на урок математики, а офисные работники с гордостью демонстрировали коллегам эту технологическую новинку.

Почему он был так популярен

Секрет успеха калькулятора-трансформера заключался в сочетании практичности и зрелищности. В то время, когда мобильные телефоны еще не были повсеместными, а персональные электронные устройства считались роскошью, такой калькулятор был доступным способом почувствовать себя обладателем "технологии будущего".

Долговечность батареек также придавала ему преимущества – в отличие от многих современных гаджетов, это устройство могло работать месяцами без замены элементов питания.

Ранее "Телеграф" писал, от каких украинских песен гудело не только село. Какую музыку слушали на свадьбах.

Теги:
#Ностальгия #Калькулятор