Похож на ноутбук и имеет будильник. Это устройство с "нулевых" было мечтой каждого

Этот необычный гаджет был мечтой каждого школьника и офисного работника в начале нулевых

Калькулятор-трансформер был находкой и роскошью многих украинских семей. В то время, когда не было современных смартфонов, он мог решить математические задачи и стал настоящим хитом в Украине в начале 2000-х годов.

"Телеграф" расскажет, что это за устройство. В чем была особенность.

Что делало его особенным

Калькулятор-трансформер отличался от обычных моделей прежде всего своим механизмом разложения. Достаточно было нажать одну кнопку, и устройство самостоятельно "раскрывалось", превращаясь из компактного блока в полноценный калькулятор с большим экраном и удобной клавиатурой.

Помимо основной функции вычислений этот гаджет имел несколько полезных приложений:

• Встроенный будильник

• Автономное питание от батареек

• Компактный размер в сложенном виде

• Стильный дизайн, поражавший окружающих

Символ эпохи

В начале 2000-х такой калькулятор был не просто инструментом для математических расчетов, а подлинным статусным предметом. Школьники мечтали принести его в класс на урок математики, а офисные работники с гордостью демонстрировали коллегам эту технологическую новинку.

Почему он был так популярен

Секрет успеха калькулятора-трансформера заключался в сочетании практичности и зрелищности. В то время, когда мобильные телефоны еще не были повсеместными, а персональные электронные устройства считались роскошью, такой калькулятор был доступным способом почувствовать себя обладателем "технологии будущего".

Долговечность батареек также придавала ему преимущества – в отличие от многих современных гаджетов, это устройство могло работать месяцами без замены элементов питания.

