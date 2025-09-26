Теперь он стоит больших денег: в Украине продается светильник, ставший символом СССР
Вещи из СССР в Украине пользуются спросом в последние годы
Некоторые советские предметы сейчас стали мечтой коллекционеров. В Украине продается пластмассовый светильник "Ракета", изготовленный в СССР. Владелец хочет получить за свой товар 3700 грн.
Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Продавец проживает в Полтаве, но готов доставить раритет в любую точку мира.
Кроме фото и стоимости 3700 грн. продавец не указал в объявлении никаких данных. Однако он сообщил, что ответит по телефону в любое время суток.
Как выяснилось, он также опубликовал объявление на сайте коллекционеров Violity, где проводятся аукционы. Там владелец назвал другую стартовую цену – 5000 грн. До окончания аукциона осталось 5 дней. За лотом следит 2 человека
Здесь написано, что ночник – в отличном состоянии и не имеет дефектов. Его реставрация не проводилась. Однако, в каком году был выпущен светильник, не указано.
Что известно о светильнике "Ракета Земной шар" в СССР
Первый спутник стал началом целой эпохи, когда простые сувениры обрели космическое вдохновение. На витринах всё чаще появлялись предметы, прославлявшие покорителей орбиты — от полёта Лайки до триумфа Гагарина, вызвавшего настоящий ажиотаж. Даже люди, далекие от космических новостей, стремились иметь дома символический сувенир с изображением ракеты и земного шара.
В 1960-е годы, когда космос был главной темой времени, появились и светильники "Ракета". Их конструкция изображала полёт вокруг земного шара с выделенной территорией СССР. В темноте такие лампы казались настоящим чудом. Выпускались модели с металлическими и пластмассовыми корпусами ракет.
Напомним, в сети также продается аппарат для сушки рук советского производства "Донбасс". Продавец из Запорожья отмечает, что прибор в рабочем состоянии, есть функция горячего воздуха. Его можно использовать в качестве "дуйчика" или вентилятора.