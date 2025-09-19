Настоящий советский шик: в Украине продаются редчайшие сережки времен СССР (фото)

Такие вещи из СССР могут стать украшением любой коллекции

Роскошные сережки, о которых мечтала каждая советская женщина, продают в Украине. Украшения-подвески изготовлены из золота высшей пробы.

Соответствующее объявление опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Владелец хочет получить за свой товар 22 500 грн.

Продавец заверяет, что это редкая коллекционная модель, сделанная из качественного советского золота 585-й пробы звезда.

Примечательно, что в СССР для ювелирных изделий официально использовалась 583 проба, а проба 585, хоть и является международным стандартом, практически не встречалась в советской ювелирной продукции.

Серьги изготовлены в виде подвесок длиной около 6 см и украшены растительным орнаментом. Все детали на ювелирных изделиях подвижные.

Также в объявлении говорится, что их вес составляет 6,14 г, а состояние – идеальное.

Если сравнить цены и оплату труда 1980 года, за такие украшения нужно было выложить не самую низкую зарплату примерно за 3 месяца.

Владелец украшений проживает во Львове, однако готов отправить их в любой уголок Украины при помощи Новой почты. ОЛХ доставка только по предварительной договоренности.

Золотые серьги СССР с растительным орнаментом

Ранее мы писали, что в Украине продают золотые серьги с бирюзой 583-й пробы. Вес одной серьги составляет 1,3 г вместе с камнем. В свое время они были очень популярны, особенно с таким голубым камнем.