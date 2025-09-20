Укр

До сих пор работает. В Запорожье показали, какими были сушилки для рук в СССР (фото)

Елена Руденко
Читати українською
Сушилка для рук
Сушилка для рук. Фото Коллаж "Телеграф"

Такие сушилки можно было встретить в общественных местах, но часто они не работали

Некоторые советские предметы сейчас стали мечтой коллекционеров. Однако некоторые вещи до сих пор работают и могут использоваться по прямому назначению.

На одном из сайтов продаж предлагают приобрести аппарат для сушки рук советского производства "Донбасс". Продавец из Запорожья отмечает, что прибор в рабочем состоянии, есть функция горячего воздуха. Его можно использовать в качестве "дуйчика" или вентилятора, пишет он. Стоимость – 1000 гривен.

аппарат для сушки рук советского производства Донбасс
На приборе есть зеркало
аппарат для сушки рук Донбасс времен СССР
Включается аппарат кнопкой
Сушилка для рук советского производства
Шнур питания внушительный
Советский аппарат для сушки рук Донбасс
Так он выглядит сзади

Что известно о советском аппарате для сушки рук "Донбасс"

Эти устройства выпускались в СССР для установки в общественных местах – туалетах предприятий, учреждений, гостиниц, ресторанов и т.п. Такие аппараты были распространены в советских общественных зданиях до 1990-х годов.

Прибор состоял из металлического корпуса с эмалированным покрытием, имел встроенный электронагреватель и вентилятор. После нажатия кнопки или рычага подавал струю теплого воздуха для сушки рук. Время работы было ограничено автоматическим таймером (обычно 15-30 секунд).

