До сих пор работает. В Запорожье показали, какими были сушилки для рук в СССР (фото)
Такие сушилки можно было встретить в общественных местах, но часто они не работали
Некоторые советские предметы сейчас стали мечтой коллекционеров. Однако некоторые вещи до сих пор работают и могут использоваться по прямому назначению.
На одном из сайтов продаж предлагают приобрести аппарат для сушки рук советского производства "Донбасс". Продавец из Запорожья отмечает, что прибор в рабочем состоянии, есть функция горячего воздуха. Его можно использовать в качестве "дуйчика" или вентилятора, пишет он. Стоимость – 1000 гривен.
Что известно о советском аппарате для сушки рук "Донбасс"
Эти устройства выпускались в СССР для установки в общественных местах – туалетах предприятий, учреждений, гостиниц, ресторанов и т.п. Такие аппараты были распространены в советских общественных зданиях до 1990-х годов.
Прибор состоял из металлического корпуса с эмалированным покрытием, имел встроенный электронагреватель и вентилятор. После нажатия кнопки или рычага подавал струю теплого воздуха для сушки рук. Время работы было ограничено автоматическим таймером (обычно 15-30 секунд).
