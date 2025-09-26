Тепер він коштує великих грошей: в Україні продається світильник, який став символом СРСР

Речі з СРСР в Україні мають попит в останні роки

Деякі радянські предмети зараз стали мрією колекціонерів. В Україні продається пластмасовий світильник "Ракета", виготовлений у СРСР. Власник хоче одержати за свій товар 3700 грн.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець мешкає у Полтаві, але готовий доставити раритет у будь-яку точку світу.

Окрім фото та вартості 3700 грн, продавець не вказав в оголошенні жодних даних. Однак він повідомив, що відповість по телефону у будь-який час доби.

Як з’ясувалося, він також опублікував оголошення на сайті колекціонерів Violity, де проводяться аукціони. Там власник назвав іншу стартову ціну – 5000 грн. До закінчення аукціону залишилось 5 днів. За лотом стежить 2 особи.

Продавець написав, що нічник – у відмінному стані та не має дефектів. Його реставрація не проводилась. Однак, у якому році було випущено світильник, не вказано.

Світильник СРСР "Ракета — Земна куля"

Перший супутник став початком цілої епохи, коли прості сувеніри набули космічного натхнення. На вітринах дедалі частіше з’являлися предмети, що прославляли підкорювачів орбіти — від польоту Лайки до тріумфу Гагаріна, що спричинив справжній ажіотаж. Навіть люди, далекі від космічних новин, прагнули мати вдома символічний сувенір із зображенням ракети та земної кулі.

У 1960-х роках, коли космос був головною темою часу, з’явилися і світильники "Ракета". Їхня конструкція зображала політ навколо земної кулі з виділеною територією СРСР. У темряві такі лампи здавались справжнім дивом. Випускалися моделі з металевими та пластмасовими корпусами ракет.

