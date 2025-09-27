Поздравления и яркие открытки на праздник Воздвижения Креста Господня

Поздравьте близких с большим церковным праздником

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — большой церковный праздник. После перехода Православной церкви на новоюлианский календарь дата праздника сместилась на две недели. Теперь по новому стилю он отмечается 14 сентября, а вот по старому стилю сегодня, 27 сентября.

Праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня считается одним из главных в церковном календаре. Согласно преданию в этот день в Иерусалиме был найден крест, на котором распяли Иисуса Христа. Первой его якобы нашла мать императора Константина Великого царица Елена.

Она приказала устроить раскопки в ходе которых была обнаружена пещера Гроба Господня, а рядом с ней — три креста. Выяснить, на каком именно был распят Спаситель помогло чудо — к кресту прикоснулась больная женщина и тут же исцелилась.

С того времени и отмечается праздник, которые в народе называют Воздвижение. В этот день православные и греко-католики ходят в храмы на торжественные богослужения и поздравляют друг друга с большим церковным праздником.

"Телеграф" подготовил яркие картинки и открытки с теплыми словами поздравлений, чтобы вы могли отправить родным и близким в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

