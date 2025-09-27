Привітання та яскраві листівки на свято Воздвиження Хреста Господнього

Привітайте близьких із великим церковним святом

Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього — велике церковне свято. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата свята змістилася на два тижні. Тепер за новим стилем воно відзначається 14 вересня, а ось за старим стилем сьогодні, 27 вересня.

Свято Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього вважається одним із головних у церковному календарі. Згідно з переказами цього дня в Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Першою його начебто виявила мати імператора Костянтина Великого цариця Олена.

Вона наказала влаштувати розкопки, в ході яких було виявлено печеру Гробу Господнього, а поряд з нею — три хрести. З’ясувати, на якому саме був розіп’ятий Спаситель допомогло диво — до хреста доторкнулася хвора жінка і відразу зцілилася.

З того часу і відзначається свято, яке в народі називають Воздвиженням. Цього дня православні та греко-католики ходять до храмів на урочисті богослужіння та вітають одне одного з великим церковним святом.

