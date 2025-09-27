Рус

Привітання та яскраві листівки на свято Воздвиження Хреста Господнього

Галина Струс
27 вересня відзначається свято Воздвиження Хреста Господнього
27 вересня відзначається свято Воздвиження Хреста Господнього

Привітайте близьких із великим церковним святом

Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього — велике церковне свято. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дата свята змістилася на два тижні. Тепер за новим стилем воно відзначається 14 вересня, а ось за старим стилем сьогодні, 27 вересня.

Свято Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього вважається одним із головних у церковному календарі. Згідно з переказами цього дня в Єрусалимі було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса Христа. Першою його начебто виявила мати імператора Костянтина Великого цариця Олена.

Вона наказала влаштувати розкопки, в ході яких було виявлено печеру Гробу Господнього, а поряд з нею — три хрести. З’ясувати, на якому саме був розіп’ятий Спаситель допомогло диво — до хреста доторкнулася хвора жінка і відразу зцілилася.

З того часу і відзначається свято, яке в народі називають Воздвиженням. Цього дня православні та греко-католики ходять до храмів на урочисті богослужіння та вітають одне одного з великим церковним святом.

"Телеграф" підготував яскраві картинки та листівки з теплими словами привітань, щоб ви могли відправити рідним та близьким у день Воздвиження Чесного та Життєдайного Хреста Господнього.

