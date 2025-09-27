Гороскоп на 28 сентября: успех в любви у Скорпионов, продвижение в карьере у Раков

Решать проблемы завтра можно без больших затрат денег и сил

В 2025 году многих представителей Зодиака ждут перемены. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 28 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этого воскресенья.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Некоторые Овны могут почувствовать себя одинокими: появится серьезный повод тосковать по жизни и несбывшимся мечтам. Позитивное мышление поможет выправить ситуацию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В деловой и финансовой сферах Тельцам потребуется рациональный подход. Не тратьте лишние силы и деньги на решение проблем — делегируйте дела и аккуратно расходуйте энергию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ночные светила в это воскресенье будут благоприятны. Их энергия поможет избавиться от тревог и неприятных воспоминаний. В общем день способствует саморазвитию и обучению.

Рак (22 июня — 22 июля)

День обещает заметные денежные успехи и продвижение в карьере. Многие Раки будут погружены в собственные мысли и сосредоточены на своих желаниях. Мысленное проигрывание будущих сценариев поможет достигнуть желаемого.

Лев (23 июля — 23 августа)

Вероятны недовольства со стороны близких. Старайтесь спокойно выслушивать и не реагировать агрессией. В финансовых вопросах доверяйте только собственному суждению.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многие Девы почувствуют прилив энергии, и новые возможности нужно использовать сразу, иначе нужные люди или шансы могут уплыть. Удача вернется, но завтра необходимо действовать без промедления.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День удачен для приема гостей, новых знакомств и общения — смело открывайтесь миру, потому что разочарования маловероятны. Также он подходит для начала борьбы с вредными привычками, смены обстановки, шопинга и занятий спортом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов хватит сил для карьерных достижений, но актуальнее сосредоточиться на творчестве и личной жизни — именно здесь вас ждет радость и успех. Вечером можно загадать желание: сон подскажет путь к его исполнению.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сохраняйте внутреннюю гармонию. Принимайте только те решения, о которых не пожалеете в будущем. Вселенная поможет яснее понять ваши истинные желания и привлечет удачу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

За последние недели многие накопили энергию, и завтра может появиться сильное желание действовать. В этом случае доверьтесь интуиции, наметьте стратегию и решительно двигайтесь к цели — этого будет достаточно для успеха.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пришло время заняться делами, которые больше нельзя откладывать. В этот день погасите долги и оплатите счета. При принятии важных решений возможны ошибки, поэтому лучше прислушиваться к советам близких.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы удача была на вашей стороне, начните день с уборки. В такие дни полезно делать перестановку мебели, покупать растения и заботиться о питомцах. Помните: счастье любит тишину — не стоит афишировать свои успехи.